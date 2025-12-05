ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Προκρίθηκε στα ημιτελικά των 100μ. ελεύθερο η Κάλια Αντωνίου

Πετυχαίνοντας και νέο παγκύπριο ρεκόρ

Την πρόκριση της στον ημιτελικό των 100μ. ελεύθερο εξασφάλισε η Κάλια Αντωνίου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25μ. που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Η πρωταθλήτρια μας με επίδοση 52.70, η οποία αποτελεί και νέο παγκύπριο ρεκόρ (κάτοχος του προηγούμενου ήταν η ίδια με 53.45 από τις 12/12/2024), τερμάτισε στην 5η θέση της έκτης προκριματικής σειράς και πήρε το εισιτήριο για τον ημιτελικό που θα διεξαχθεί απόψε στις 9.36 με τη δέκατη καλύτερη επίδοση (σε σύνολο 53 συμμετοχών).

Η Κάλια θα συμμετάσχει στην πρώτη προκριματική σειρά στη διαδρομή 2.

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

