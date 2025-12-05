Δεν προλαβαίνει την Πάφο ο Ζαφείρης - Αντίστροφη μέτρηση για ΠΑΟΚ!

Ο Χρήστος Ζαφείρης δεν θα αγωνιστεί στο ματς της Σλάβια Πράγας με την Πάφο στις 28/1, καθώς από την 1η Ιανουαρίου θα ανήκει πλέον επίσημα στον ΠΑΟΚ.

Ο 22χρονος χαφ μετρά αντίστροφα για την οριστική ένταξή του στον «Δικέφαλο», με μόλις τρία παιχνίδια να απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση του δανεισμού του, απέναντι σε Τέπλιτσε, Τότεναμ και Γιάμπλονετς, το τελευταίο και ως αποχαιρετιστήριο.

Μετά τον αγώνα της 13ης Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει άμεσα η μετεγκατάστασή του στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να προσαρμοστεί στο νέο του περιβάλλον και να είναι πανέτοιμος για την επίσημη έναρξη της συνεργασίας το 2025. Φέτος μετρά 20 εμφανίσεις, 3 γκολ και 2 ασίστ με τη Σλάβια.