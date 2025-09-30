Αυτοί με τα «γλυκά πόδια»

Στον ΑΠΟΕΛ αρκετοί παίκτες έχουν τα λεγόμενα «γλυκά πόδια», όπως λένε συχνά στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τα πόδια εκείνα που μιλούν με την μπάλα και μπορούν να τη στείλουν εκεί που πρέπει όταν σουτάρουν ή δώσουν πάσα. Έτσι και στα δύο γκολ επί του Απόλλωνα, στο νικηφόρο 2-0, τα σουτ έφυγαν από τα πόδια δυο εξαιρετικών σε τεχνική κατάρτιση παικτών, του Τομάς και του Ντάλσιο. Ειδικά στο πρώτο γκολ, ο Ουρουγουανός ήταν λες κι έδωσε εντολές στην μπάλα, όταν αυτή έφυγε από το δεξί πόδι και πήγε στο αριστερό για να καταλήξει στα δίχτυα του Απόλλωνα! Γκολάρα με τα όλα της...

Οι χιλιάδες φίλοι του ΑΠΟΕΛ αποθεώνουν και χειροκροτούν τον Πάμπλο Γκαρσία για την ομάδα που έφτιαξε. Ο Ουρουγουανός προπονητής είναι από τους λίγους ανθρώπους που μιλά ελάχιστα και φτιάχνει πολλά στον Αρχάγγελο. Ξέρει πώς θα λειτουργήσει με τον κάθε παίκτη και παίρνει από αυτόν το καλύτερο μέσα στο γήπεδο. Προχθές, αντί του τραυματία Ρόσα, παρουσιάστηκε στο γήπεδο ένας εντελώς διαφορετικός Μαρκίνιος, που τα έκανε όλα στον χρόνο που αγωνίστηκε! Σε αυτό τον ΑΠΟΕΛ κάνεις παίκτης δεν νιώθει αχρείαστος, το αντίθετο, όλοι έχουν να παίξουν τον ρόλο τους...

Γέμισαν τις καφετέριες

Το βράδυ της Κυριακής, αν έκανες μια βόλτα από τις καφετέριες της Λευκωσίας, εύκολα θα διαπίστωνες ότι αυτές ήταν γεμάτες από οπαδούς του ΑΠΟΕΛ που παρακολουθούσαν από τις τηλεοράσεις τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Ο σχετικά χαμηλός αριθμός προσέλευσης των οπαδών του ΑΠΟΕΛ σε αγώνα ντέρμπι, θα πρέπει να προβληματίσει τη διοίκηση ή και τους επενδυτές. Πρέπει να καθίσουν κάτω και να συζητήσουν γιατί ο απλός κόσμος απουσιάζει από το γήπεδο, κι έστω και τώρα να δώσουν κίνητρα για την επιστροφή του, αλλιώς ίσως τα πράγματα να γίνουν ακόμα χειρότερα... Πάνω απ' όλα η διοίκηση θα πρέπει να σκεφτεί ότι οι καιροί είναι δύσκολοι και να κυκλοφορήσει φθηνά εισιτήρια, τόσο οικογενειακά, όσο και μεμονωμένα, για ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώνουν κανονικό εισιτήριο, όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι...

Σύντομα ξεκαθαρίζει

Στο ντέρμπι εμφανίστηκαν στα VIP του ΓΣΠ και οι υποψήφιοι επενδυτές της ομάδας. Μάλιστα ο ένας από αυτούς το πανηγύρισε ιδιαίτερα με τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ που βρίσκονταν στη δυτική! Όπως φαίνεται, σύντομα αναμένονται οι ανακοινώσεις.