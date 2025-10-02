LIVE στις 19:45 το Ομόνοια - Μάιντς (εντεκάδες)
Ξεκινά στις 19:45 το παιχνίδι ανάμεσα στην Ομόνοια και την Μάιντς στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του League Phase στο Conference League
ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:
ΟΜΟΝΟΙΑ: Ουζόχο, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Εβάντρο, Αγκουζούλ, Μαέ, Μασούρας, Σίμιτς, Κούσουλος.
ΜΑΪΝΤΣ: Ζέντνερ, Μουέν, Σανό, Νέμπελ, Νόρντιν, Αμιρί, Σιέμπ, Μπελ, Ντα Κόστα, Βεράτσνινγκ, Ποτούλσκι.
ΣΚΟΡΕΡ:
ΚΙΤΡΙΝΕΣ:
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Miloš Milanović
VAR: Momčilo Marković