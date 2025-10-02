ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE στις 19:45 το Ομόνοια - Μάιντς (εντεκάδες)

Ξεκινά στις 19:45 το παιχνίδι ανάμεσα στην Ομόνοια και την Μάιντς στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του League Phase στο Conference League

Το ΓΗΠΕΔΟ βρίσκεται στο ΓΣΠ και σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης...

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΟΜΟΝΟΙΑ: Ουζόχο, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Εβάντρο, Αγκουζούλ, Μαέ, Μασούρας, Σίμιτς, Κούσουλος.

ΜΑΪΝΤΣ: Ζέντνερ, Μουέν, Σανό, Νέμπελ, Νόρντιν, Αμιρί, Σιέμπ, Μπελ, Ντα Κόστα, Βεράτσνινγκ, Ποτούλσκι.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Miloš Milanović

VAR: Momčilo Marković

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

ΟΜΟΝΟΙΑ

