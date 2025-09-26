Ρόσα: «Γουστάρω την αύρα και το ποδόσφαιρο που παίζουμε»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ντιέγκο Ρόσα έστειλε το δικό του μήνυμα με αφορμή το ντέρμπι του ΑΠΟΕΛ με τον Απόλλωνσ...

Το μήνυμά του μέσω της σελίδας του ΑΠΟΕΛ: 

Diego Rosa, ενόψει του αγώνα ΑΠΟΕΛ-Απόλλων (Κυριακή 19:00-ΓΣΠ)

«Ηρθα στο ΑΠΟΕΛ, για την μεγάλη του ιστορία και για την ευκαιρία να παίξω, σε ένα σύλλογο που μπορεί να με οδηγήσει στην επιτυχία.

Διακρίνω μια ομάδα με προοπτική και γουστάρω την αύρα και το ποδόσφαιρο που παίζουμε.

Ο κόσμος μας δίνει δύναμη και περιμένω να δω

αυτή τη δύναμη και την παρουσία,σε ένα εντός έδρας ντέρμπι. Άκουσα πολλά και περιμένω να το ζήσω.

Θα σας δω, στο γήπεδο.» #APOELFC #monoAPOEL

 

 

 

