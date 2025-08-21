ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Φιρμάνι» του ΑΠΟΕΛ για Τομάς!

Ο ΑΠΟΕΛ επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ματίας Τομάς.

Οι γαλαζοκίτρινοι ενημέρωσαν για τη συμφωνία τους με την Τουν για τον μονοετή δανεισμό του 24χρονου Ουρουγουανού μεσοεπιθετικού (αγωνίζεται επιτελικός και στα «φτερά»), o oποίος από τον Φεβρουάριο ανήκει στην ελβετική ομάδα, με την οποία κατέγραψε μόνο τρεις συμμετοχές, λόγω τραυματισμού.

Η Τουν είχε αγοράσει τον ποδοσφαιριστή από τον Πανσερραϊκό, με τη φανέλα του οποίου ο Τομάς είχε σε ενάμιση χρόνο 54 συμμετοχές, δύο γκολ και οκτώ ασίστ.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει τη συμφωνία δανεισμού με την FC Thun, για δανεισμό του Mathías Tomás.

Ο ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 30/01/2001 (24 ετών) και κατάγεται από την Ουρουγουάη. Αγωνίζεται ως ακραίος επιθετικός και ως δημιουργικός μέσος. 

Ξεκίνησε την καριέρα του από την ομάδα της πατρίδας του Juventud και στη συνέχεια ακολουθήσε η Boston River, πριν μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ηρακλή. Τον Ιούλιο του 2023 μετακόμισε στον Πανσερραϊκό για να μεταγραφεί στην FC Thun ομάδα που αγωνίζεται στην SuperLeague, της Ελβετίας, τον Φεβρουάριο του 2025. 

Η συμφωνία με την FC Thun είναι μονοετούς διάρκειας, μέχρι και τον Μάιο του 2026.

Καλωσορίζουμε τον Mathías, στον ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε να πανηγυρίσει τίτλους και μεγάλες επιτυχίες με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα».

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβαστε ακομη