Χτύπησε ξανά ο ευρω-γκολτζής Κουλιμπαλί!

Παραμένει «ζεστός» στα ευρωπαϊκά ο Σενού Κουλιμπαλί!

Ο Αφρικανός αμυντικός της Ομόνοιας άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 15ο λεπτό του αγώνα των πρασίνων με τη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία πετυχαίνοντας το όγδοο του γκολ με το τριφύλλι, αλλά και πέμπτο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις!

Ο Κουλιμπαλί πέτυχε τρία γκολ σε 68 συμμετοχές στις εγχώριες διοργανώσεις και πέντε (!) γκολ σε 22 ευρωπαϊκά ματς, δείχνοντας ότι του... πάει η Ευρώπη.

Μάλιστα ο υψηλόσωμος αμυντικός σκόραρε για τρίτη σερί σεζόν στο Conference League. Το 2023/24 πέτυχε γκολ στο 4-1 επί της Καμπάλα ενώ πέρσι σκόραρε δύο γκολ στο 3-1 επί της Τορπέντο και ένα στο 4-0 επί της Βίκινγκουρ.