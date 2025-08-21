Στο φινάλε έχασε η ΑΕΚ, πάει για ανατροπή στην «ΑΕΚ Αρένα»

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων μία αμυντική αδράνεια στέρησε από την ΑΕΚ να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από «Brann Stadion» της Νορβηγίας, χάνοντας με 2-1 από τη Μπραν, στο πρώτο σκέλος των αναμετρήσεων τους για τα πλέι οφ του Europa League.

Έτσι, η ομάδα της Λάρνακας θα κληθεί να ανατρέψει τα σε βάρος της δεδομένα στη ρεβάνς που θα πραγματοποιηθεί στην «ΑΕΚ Αρένα» την Τετάρτη, 27 Αυγούστου, στις 19:30, ώστε να πάρει αυτή την πρόκριση για τη League Phase του Europa League.

Το ματς

Οι κιτρινοπράσινοι ευτύχησαν να πάρουν κεφάλι στο σκορ στην πρώτη τους απειλητική προσπάθεια στα αντίπαλα καρέ. Συγκεκριμένα, στο 16’ μετά από άψογη εναλλαγή της μπάλας των παικτών της, ο Τσακόν έκανε τη σέντρα και ο Ανγκιέλσκι με κεφαλιά την έστειλε να αναπαυτεί στα δίχτυα του Ντίνγκελαντ για να γίνει το 1-0.

Η χαρά για το συγκρότημα κράτησε για πολύ λίγο καθώς τέσσερα λεπτά αργότερα (20’) από ωραία επιθετική ενέργεια των γηπεδούχων, ο Κάστρο πέρασε ωραία στον Μίρε, ο οποίος με δυνατό σουτ νίκησε τον Αλομέριβιτς φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα.

Το 1-1 έμελλε να είναι και το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου, με την ΑΕΚ να βρίσκει μία μεγάλη ευκαιρία στο 35’ όταν ο Ιβάνοβιτς βρέθηκε σε θέση βολής όμως τον πρόλαβε ο Ντίνκελαντ κι έκοψε το πλασαριστό σουτ του.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η πρώτη μεγάλη φάση ανήκε στην ΑΕΚ, όταν στο 54’ ο Ανγκιέλσκι έφυγε στην αντεπίθεση όμως το πλασέ του έφυγε ελάχιστα έξω. Από εκεί και πέρα, οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές και σταδιακά παρουσιάζονταν πιο διεκδικητικοί στις επιθετικές τους δραστηριότητες. Στο 76’ είχαν μεγάλη ευκαιρία με τον Γκούντμουντσον να σημαδεύει το δοκάρι, ενώ στο 84’ η ΑΕΚ μπορούσε να κάνει αυτή τη ζημιά αλλά το ωραίο πλασαριστό σουτ του Τσακόν έκοψε ο Ντίγκελαντ που απογειώθηκε και έκοψε την πορεία της μπάλας.

Και ενώ όλα έδειχναν ότι το 1-1 θα ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, ήρθε στο 90+3’ μία αδράνεια στην άμυνα της ΑΕΚ (σ.σ. καθυστέρησε να μπει στη φάση για να διώξει ο Εκπολό), την οποία εκμεταλλεύτηκε ο Τρόσβικ και από κοντά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για να γραφτεί το τελικό 2-1.

Η εξέλιξη του αγώνα

Τέλος του παιχνιδιού

90+3' - ΓΚΟΛ. 2-1. Ο Εκπολό καθυστερεί να διώξει και ο Τρόσβικ την σπρώχνει στα δίχτυα

84' - Ωραίο πλασαριστό σουτ από τον Τσακόν που υποχρεώνει τον Ντίγκελαντ να απογειωθεί για να διώξει σε κόρνερ τη μπάλα.

76' - ΔΟΚΑΡΙ. Μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους ο Γκούντμουντσον σημαδεύει το δοκάρι από καλή θέση

60'- Mπλόκαρε ο Αλομέροβιτς στην κεφαλιά του Κνούντσεν

54' - Ο Ανγκιέλσκι έφυγε απέναντι από τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων όμως το πλασέ του έφυγε ελάχιστα έξω

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Tέλος πρώτου ημιχρόνου

35΄- Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ ο Ιβάνοβιτς βρέθηκε σε θέση βολής όμως τον πρόλαβε ο Ντίνκελαντ κι έκοψε το πλασαριστό σουτ του

32' - Μετά από κόρνερ ο Εκπολό βρέθηκε αμαρκάριστος έκανε το σουτ που βρήκε σε αμυνόμενο και έφυγε κόρνερ

26' - Μετά από κόρνερ η μπάλα έφθασε στον Πονς που έκανε το πλασέ, η μπάλα κάπου χτύπησε και έφυγε ελάχιστα έξω

20' - ΓΚΟΛ. 1-1. Δεν κράτησε αρκετά το προβάδισμα της ΑΕΚ. O Kάστρο πέρασε ωραία στον Μίρε ο οποίος με δυνατό σουτ νίκησε τον Αλομέροβιτς

16'- ΓΚΟΛ. 0-1. Στην πρώτη καλή επιθετική προσπάθεια, η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. Μετά από καλές εναλλαγές της μπάλας, ο Τσακόν έκανε τη σέντρα, ο Ανγκιέλσκι έπιασε την κεφαλιά και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα

Έναρξη του παιχνιδιού.

ΜΠΡΑΝ: Ντίνγκελαντ, Πέντερσεν, Χέλαντ, Κνούντσεν (74' Τρόσβικ), Σόλτβεντ (64' Ντε Ροέβε), Κόρνβιγκ, Σόρενσεν, Μίρε, Γκούντμουντσον, Κάστρο (64' Χαάλαντ), Φίνε (74'Xάνσεν)

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ (66' Σαμπόριτ), Μιραμόν, Λέδες, Πονς (89' Μπάγιτς), Σουάρεθ, Τσακόν, Ιβάνοβιτς (66' Αμίν), Ανγκιέλσκι (66' Καμπρέρα).

ΣΚΟΡΕΡ: 20' Μίρε, 90+3' Τρόσβικ / 16' Ανγκιέλσκι

KITΡΙΝΕΣ: 4' Πέντερσεν, 14' Μίρε / 45' Ιβάνοβιτς, 73' Εκπολό, 90' Μπάγιτς

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μάρκο Γκίντα (Ιταλία)

VAR: Βαλέριο Μαρίνι (Ιταλία)