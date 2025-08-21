H αποστολή της ΑΕΛ για την πρεμιέρα με έξι απόντες

Με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ΑΕΛ για τον αγώνα της πρεμιέρας με τον Ολυμπιακό, που είναι ορισμένος για το βράδυ της Παρασκευής (22/08, 20:00).

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, εκτός αποστολής έμειναν οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές: Φακούντο Κονσταντίνι, Ντένις Τομάλα, Ευάγγελος Ανδρέου, Βασίλης Παπαφώτης, Λέο Νατέλ, Εμμάνουελ Ιμανισίμγουε.

Η αποστολή αποτελείται από τους: Βίκτορ Μπράγκα (Τ), Αντρέας Κεραυνός (Τ), Παναγιώτης Κυριάκου (Τ), Χριστόφορος Φραντζής, Ντίλαν Ουεντραόγκο, Νταβόρ Ζντραβκόφσκι, Μόργκαν Φεριέρ, Μπασέλ Ζράντι, Λούθερ Σίνγκ, Ντούσαν Στεφάνοβιτς, Στέλιος Παναγιώτου, Σάββας Χριστοδούλου, Ιβάν Μιλοσάβλιεβιτς, Λούκα Μπόγκταν, Ανδρέας Φιλιώτης, Νεμάνια Γκλάβσιτς, Αντρέας Μακρής, Σέρτζιο Κονσεισάο, Τζούλιους Σζόκε, Χρήστος Γουίλερ, Φερνάντο Φορεστιέρι, Παναγιώτης Παναγή, Στεφάν Κέλερ.