Ετοιμάζεται για Σαουδική Αραβία ο Κουλούρης

Ο Ευθύμης Κουλούρης είναι έτοιμος να εξαργυρώσει τις εκπληκτικές του χρονιές στην Πολωνία, με τη Σαουδική Αραβία να ενδιαφέρεται έντονα για τον Έλληνα επιθετικό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη χώρα, η Πογκόν έχει ήδη αποδεχθεί πρόταση ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ για τον ποδοσφαιριστή και η μεταγραφή παρουσιάζεται ως τελειωμένη.

Το μόνο που μένει πλέον είναι ο Κουλούρης να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από την Αλ Ούλα, την καινούργια του ομάδα.

Μετά από 84 συμμετοχές και 52 συνολικά γκολ, ο Κουλούρης αποχαιρετάει τη Πογκόν ως ένας σύγχρονος θρύλος του κλαμπ.

sport-fm.gr