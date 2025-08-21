ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόεδρος Σλάβια για Ζαφείρη-ΠΑΟΚ: «Μου είπε πως αν επρόκειτο για οποιονδήποτε άλλο σύλλογο, θα το σκεφτόταν διαφορετικά»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρόεδρος Σλάβια για Ζαφείρη-ΠΑΟΚ: «Μου είπε πως αν επρόκειτο για οποιονδήποτε άλλο σύλλογο, θα το σκεφτόταν διαφορετικά»

Ο Χρήστος Ζαφείρης προβάρει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, με το πιθανότερο σενάριο να τον θέλει να εντάσσεται στον «Δικέφαλο του Βορρά» τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ, μίλησε ξανά για την υπόθεση του Έλληνα μέσου σε συνέντευξη που παραχώρησε σε Μέσο της Τσεχίας, τονίζοντας τη μεγάλη θέλησή του να επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ χαρακτήρισε τη μεταγραφή ως ιδανική λύση για όλους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τη θέληση του Ζαφείρη να παέι στον ΠΑΟΚ: «Μου είπε πως, αν επρόκειτο για οποιονδήποτε άλλο σύλλογο, θα το σκεφτόταν διαφορετικά. Αλλά ο ΠΑΟΚ… Θα το μετάνιωνε αν δεν το έκανε. Έχει την αίσθηση ότι μια τέτοια ευκαιρία παρουσιάζεται μία φορά στη ζωή. Πηγαίνει σπίτι, κοντά στους γονείς του, σε έναν σύλλογο της καρδιάς του.Πόσες φορές τον άκουσα να λέει τη λέξη οικογένεια. Ξέρετε, γύρω από αυτή την υπόθεση κυκλοφόρησε απίστευτα μεγάλη δόση ανακριβών φημών. Σε ορισμένα σημεία ήταν πολύ δύσκολο να ξεχωρίσουμε την αλήθεια, τόσο για εμάς όσο και για τον ίδιο τον παίκτη».

Για το πότε θα φύγει: «Του ξεκαθαρίσαμε ότι δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να φύγει, γιατί δεν έχουμε έτοιμο αντικαταστάτη. Τους παίκτες που προορίζαμε για διάδοχους του τους στείλαμε δανεικούς. Τον Μπουζέκα στην Καρβινά, τον Ούμου στην Πόζναν. Δύσκολα θα βρίσκαμε νέο παίκτη μέσα σε λίγες ημέρες. Εργαζόμαστε με πλάνο. Και όταν επενδύουμε, το κάνουμε σε ποδοσφαιριστή για τον οποίο είμαστε βέβαιοι ότι θα μας βοηθήσει.Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ούτε η ακριβής ημερομηνία αποχώρησης του παίκτη. Συνήθως αυτό γίνεται στο τέλος Δεκεμβρίου, αλλά η Σλάβια θα έχει ακόμη δύο αγώνες Champions League τον Ιανουάριο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι το πιο σημαντικό ζήτημα».

Για την συμφωνία με τον ΠΑΟΚ: «Θα έλεγα ότι για τον ΠΑΟΚ είναι κέρδος. Τον ήθελαν για την επέτειο ίδρυσης του συλλόγου, απ’ ό,τι κατάλαβα, πρόκειται να αποτελέσει και ένα είδος δώρου προς τους φιλάθλους τους. Είναι η ιδανική λύση. Εξυπηρετεί τους πάντες. Πιστεύω ότι ο Ζαφείρης θα θελήσει να ζήσει στο έπακρο την εμπειρία του Champions League και να δείξει τόσο στον εαυτό του όσο και στους φίλους του ποδοσφαίρου σε Ελλάδα και Τσεχία τι πραγματικά αξίζει. Προς το παρόν έχουμε συμφωνία στις βασικές προϋποθέσεις».

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κακή εμφάνιση για τον ΠΑΟΚ στην Κροατία και... τώρα τρέχει στην Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Έχουμε παίκτες πολεμιστές που μπορούν να το ανατρέψουν»

ΑΕΚ

|

Category image

Με ανατροπή από την άμυνα φουλάρει για Europa ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Όρθια στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ και... περιμένει την Άντερλεχτ στην OPAP Arena

Ελλάδα

|

Category image

Παρουσίασε και την τρίτη εμφάνιση ο ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ομόνοια-ΑΕΚ: Καρμπόν ήττες, καρμπόν ελπίδες!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανανεώνει με Ντε Γιόνγκ η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπεργκ: «Νιώθουμε άτυχοι, σίγουρα μπορούμε να το γυρίσουμε»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Βόλφσμπεργκερ - Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Μπραν - ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Άδικη ήττα αλλά... τους έχει η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στο φινάλε έχασε η ΑΕΚ, πάει για ανατροπή στην «ΑΕΚ Αρένα»

ΑΕΚ

|

Category image

Ιδού η εκτός έδρας εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παίρνει τον Ντιούφ από την Λανς με 25 εκατ. η Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλήγμα με Φρίμπονγκ στη Λίβερπουλ - Χάνει Νιουκάστλ και Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη