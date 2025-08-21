Πρόεδρος Σλάβια για Ζαφείρη-ΠΑΟΚ: «Μου είπε πως αν επρόκειτο για οποιονδήποτε άλλο σύλλογο, θα το σκεφτόταν διαφορετικά»

Ο Χρήστος Ζαφείρης προβάρει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, με το πιθανότερο σενάριο να τον θέλει να εντάσσεται στον «Δικέφαλο του Βορρά» τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ, μίλησε ξανά για την υπόθεση του Έλληνα μέσου σε συνέντευξη που παραχώρησε σε Μέσο της Τσεχίας, τονίζοντας τη μεγάλη θέλησή του να επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ χαρακτήρισε τη μεταγραφή ως ιδανική λύση για όλους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τη θέληση του Ζαφείρη να παέι στον ΠΑΟΚ: «Μου είπε πως, αν επρόκειτο για οποιονδήποτε άλλο σύλλογο, θα το σκεφτόταν διαφορετικά. Αλλά ο ΠΑΟΚ… Θα το μετάνιωνε αν δεν το έκανε. Έχει την αίσθηση ότι μια τέτοια ευκαιρία παρουσιάζεται μία φορά στη ζωή. Πηγαίνει σπίτι, κοντά στους γονείς του, σε έναν σύλλογο της καρδιάς του.Πόσες φορές τον άκουσα να λέει τη λέξη οικογένεια. Ξέρετε, γύρω από αυτή την υπόθεση κυκλοφόρησε απίστευτα μεγάλη δόση ανακριβών φημών. Σε ορισμένα σημεία ήταν πολύ δύσκολο να ξεχωρίσουμε την αλήθεια, τόσο για εμάς όσο και για τον ίδιο τον παίκτη».

Για το πότε θα φύγει: «Του ξεκαθαρίσαμε ότι δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να φύγει, γιατί δεν έχουμε έτοιμο αντικαταστάτη. Τους παίκτες που προορίζαμε για διάδοχους του τους στείλαμε δανεικούς. Τον Μπουζέκα στην Καρβινά, τον Ούμου στην Πόζναν. Δύσκολα θα βρίσκαμε νέο παίκτη μέσα σε λίγες ημέρες. Εργαζόμαστε με πλάνο. Και όταν επενδύουμε, το κάνουμε σε ποδοσφαιριστή για τον οποίο είμαστε βέβαιοι ότι θα μας βοηθήσει.Δεν έχει καθοριστεί ακόμη ούτε η ακριβής ημερομηνία αποχώρησης του παίκτη. Συνήθως αυτό γίνεται στο τέλος Δεκεμβρίου, αλλά η Σλάβια θα έχει ακόμη δύο αγώνες Champions League τον Ιανουάριο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι το πιο σημαντικό ζήτημα».

Για την συμφωνία με τον ΠΑΟΚ: «Θα έλεγα ότι για τον ΠΑΟΚ είναι κέρδος. Τον ήθελαν για την επέτειο ίδρυσης του συλλόγου, απ’ ό,τι κατάλαβα, πρόκειται να αποτελέσει και ένα είδος δώρου προς τους φιλάθλους τους. Είναι η ιδανική λύση. Εξυπηρετεί τους πάντες. Πιστεύω ότι ο Ζαφείρης θα θελήσει να ζήσει στο έπακρο την εμπειρία του Champions League και να δείξει τόσο στον εαυτό του όσο και στους φίλους του ποδοσφαίρου σε Ελλάδα και Τσεχία τι πραγματικά αξίζει. Προς το παρόν έχουμε συμφωνία στις βασικές προϋποθέσεις».

