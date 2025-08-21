«Μπαίνει στην κούρσα για Ανκέγιε ο ΑΠΟΕΛ και δίνει 1,5 εκατομμύριο»

Ενδιαφέρον για την απόκτηση του Νταβίντ Ανκέγιε έχει εκφράσει ο ΑΠΟΕΛ σύμφωνα με όσα υποστηρίζει αφρικανικό δημοσίευμα του οποίου οι λεπτομέρειες παρ' όλα αυτά απέχουν από την πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα το africafoot.com ισχυρίζεται ότι μετά τη Φροζινόνε «τώρα μπαίνει και ο ΑΠΟΕΛ στην κούρσα» για την απόκτηση του 23χρονου Νιγηριανού επιθετικού της Τζένοα, πληροφορία η οποία αναμεταδίδεται σε ιταλικά ΜΜΕ.

Το ρεπορτάζ, ωστόσο, σημειώνει ότι ο ΑΠΟΕΛ επικοινώνησε με την Τζένοα και ότι μάλιστα οι γαλαζοκίτρινοι υπέβαλαν πρόταση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, «με τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται και τη συμφωνία να δύναται να επιτευχθεί σύντομα».

Όπως γίνεται αντιληπτό πολύ δύσκολα το πιο πάνω νούμερο θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, κάτι που θέτει εν αμφιβόλω και γενικότερα την αξιοπιστία της πληροφορίας περί ενδιαφέροντος του ΑΠΟΕΛ για τον ποδοσφαιριστή.

Σημειώνεται πως την περασμένη σεζόν ο Ανκέγιε κατέγραψε 11 εμφανίσεις με την Τζένοα και άλλες εννέα με τη Ραπίντ Βουκουρεστίου όπου έπαιξε στο δεύτερο μισό ως δανεικός (χωρίς γκολ). Tη σεζόν 2023/24 αγωνίστηκε με τη Σέριφ Τίρασπολ στη φάση ομίλων του Europa League έχοντας καλή σεζόν οκτώ γκολ σε 25 εμφανίσεις.