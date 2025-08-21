Άδικη ήττα αλλά... τους έχει η Ομόνοια

Δεν τα κατάφερε η Ομόνοια να φύγει αλώβητη από το Μπέργκεν της Αυστρίας και να πάρει προβάδισμα πρόκρισης για τη League Phase του Conference League. Οι πράσινοι, παρότι προηγήθηκαν από το 15΄ με γκολ του Κουλιμπαλί, δέχθηκαν την ανατροπή και ηττήθηκαν με 2-1 από τη Βόλφσμπεργκερ στο «Wörthersee Stadion» στον πρώτο αγώνα για τα πλέι οφ, ωστόσο, εάν κρίνουμε από την εικόνα των δύο ομάδων, το να ανατρέψουν το σκορ στο κατάμεστο όπως αναμένεται ΓΣΠ στη ρεβάνς είναι πέρα για πέρα εφικτό. Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ ήταν ανώτερη από τους αντιπάλους της, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο, όπου έχασε μεγάλες ευκαιρίες με τον Γιόβετιτς για να ανακτήσει το προβάδισμά της (είχε ισοφαριστεί στο 30΄) και εντέλει πληγώθηκε στο 87΄, στην πρώτη φάση των γηπεδούχων στην επανάληψη.

Ντεμπούτο με το τριφύλλι στο στήθος πραγματοποίησε ο Χατζηγιοβάνης που πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή στο 79ο λεπτό, με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε ο Εβάντρο στο 81΄. Την Πέμπτη (28/8, 19:00) θα γίνει η ρεβάνς στη Λευκωσία, όπου με τον κόσμο στο πλευρό της η Ομόνοια θα διεκδικήσει τη νίκη που θα τη στείλει για πέμπτη φορά σε κύρια φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης μέσα σε μια εξαετία, έχοντας συμμετάσχει μέχρι στιγμής δύο φορές στο Europa League (2020/21, 2022/23) και άλλες δύο στο Conference League (2021/22, 2024/25).

Ο αγώνας

Η Ομόνοια πατούσε από τα πρώτα λεπτά καλύτερα στο γήπεδο και αφότου δημιούργησε δυο-τρεις προϋποθέσεις για γκολ, στο 14΄ είχε την πρώτη αξιόλογη φάση όταν οι Λοΐζου και Εβάντρο, από κοντά μετά από γύρισμα του Γιόβετιτς, δεν μπόρεσαν να σκοράρουν. Στο επόμενο λεπτό, ωστόσο, ήρθε το γκολ, με τον Κουλιμπαλί να σκοράρει με κεφαλιά μετά από ωραία μπαλιά του Έιτινγκ. Το σουτ του Γιόβετιτς στο 21΄ δεν ανησύχησε τον Πόλστερ και οι Αυστριακοί κατάφεραν στο 30΄ να φτάσουν στην ισοφάριση, με τον Ενβαΐβου (κι αυτός στόπερ, όπως ο σκόρερ των πρασίνων) να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με σουτ από την καρδιά της περιοχής, γίνοντας ο πρώτος που σκοράρει κόντρα στην Ομόνοια στη διοργάνωση μετά από 390 λεπτά (χωρίς να υπολογίζονται οι καθυστερήσεις).

Στο υπόλοιπο του πρώτου μέρους το τριφύλλι δεν έβγαλε αντίδραση, όμως στο ξεκίνημα της επανάληψης ανέβασε στροφές και κυνήγησε με μανία το γκολ, έχοντας πρωταγωνιστή τον Γιόβετιτς. Ο Μαυροβούνιος στο 53΄ σούταρε μόλις έξω μετά από σέντρα του Μασούρα, στο 58΄ νικήθηκε από τον Πόλστερ, ενώ στο 62΄ με νέο σουτ από ευνοϊκή θέση δεν βρήκε στόχο. Το... σερί του Γιόβετιτς, ως ο μοναδικός παίκτης του γηπέδου που απειλούσε στο β΄ ημίχρονο, συνεχίστηκε το 73΄ όταν το κοντινό του πλασέ αποκρούστηκε από τον αντίπαλο πορτιέρο, σε άλλη μια μεγάλη ευκαιρία της Ομόνοιας. Τελικώς, η μπάλα... τιμώρησε την κυπριακή ομάδα, η οποία πληγώθηκε στην πρώτη φάση των γηπεδούχων στην επανάληψη, δεχόμενη την ανατροπή στο 87΄ από γκολ του Ζούκιτς, με αποτέλεσμα να ψάχνει πλέον η ίδια την ανατροπή στη ρεβάνς του ΓΣΠ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Τέλος αγώνα, 2-1 ηττήθηκε η Ομόνοια

90' Εκτέλεση φάουλ του Ζούκιτς, απέκρουσε ο Φαμπιάνο.

87' ΓΚΟΛ, 2-1 η Βόλφσμπεργκερ με Ζούκιτς. Με κοντινό πλασέ μετά από γύρισμα του Γκάτερμαγιερ.

82' Σκοράρει η Ομόνοια αλλά το γκολ ακυρώνεται με υπόδειξη οφσάιντ.

73' Μεγάλη φάση για το τριφύλλι με κοντινό πλασέ του Γιόβετιτς μετά από γύρισμα του Κίτσου, έσωσε ο Πόλστερ.

66' Κίτρινη κάρτα στον Μπεργκ για διαμαρτυρίες.

-Δεν υπάρχει παρέμβαση VAR, παρότι φάνηκε να υπάρχει πέναλτι.

65' Zητάει πέναλτι η Ομόνοια για ανατροπή του Λοΐζου, δεν σφυρίζει ο ρεφ, αναμονή για το VAR.

62' Απειλεί ξανά το τριφύλλι με τον Γιόβετιτς, πάνω από τα δοκάρια το σουτ του!

58' Νέα μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια με τον Γιόβετιτς ο οποίος ντρίμπλαρε τον αντίπαλό του και σούταρε, έσωσε ο Πόλστερ.

57' Διαγώνιο σουτ του Ζούκιτς, δεν βρήκε στόχο.

53' Αγγίζει το γκολ η Ομόνοια, μόλις έξω το σουτ του Γιόβετιτς μετά από σέντρα του Μασούρα!

Δεύτερο ημίχρονο

-Ένα λεπτό οι καθυστερήσεις για το πρώτο μέρος.

43' Σουτ του Μπάλο, απέκρουσε ο Φαμπιάνο.

-Βρέθηκε στο έδαφος ο Κίτσος, τελικά είναι εντάξει και συνεχίζει.

33' Ακυρώνεται γκολ των Αυστριακών με υπόδειξη οφσάιντ, παραμένει το 1-1.

30' ΓΚΟΛ, 1-1 ισοφαρίζει η Βόλφσμπεργκερ με τον Ενβαΐβου. Με σουτ από την καρδιά της περιοχής.

21' Σουτ του Γιόβετιτς, αποκρούει ο Πόλστερ.

17' Κίτρινη κάρτα στον Ενβαΐβου.

15' ΓΚΟΛ, 1-0 η Ομόνοια με Κουλιμπαλί! Με κεφαλιά μετά από σέντρα του Έιτινγκ έστειλε την μπάλα στο δεξί κάθετο δοκάρι και μέσα!

14' Ευκαιρία για την Ομόνοια μετά από γύρισμα του Γιόβετιτς, Λοΐζου και Εβάντρο από κοντά δεν μπόρεσαν να σκοράρουν.

9' Kίτρινη κάρτα στον Κίτσο.

5' Μακρινό συρτό σουτ του Μασούρα, αδύναμο και άστοχο.

4' Επικίνδυνη μπαλιά του Μασούρα, για ελάχιστα εκατοστά ο Σεμέδο δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά και να σκοράρει.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση. Καλή επιτυχία στην Ομόνοια!

ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ: Πόλστερ, Μπάουμγκαρτνερ, Ενβαΐβου, Βίμερ, Μάτιτς (81΄ Βόλμουθ), Πιέσινγκερ (71΄ Αγκιεμάνγκ), Σκοπφ, Ρενέρ, Ζούκιτς, Μπάλο (64΄ Ατάνγκα), Πινκ (64΄ Γκάτερμαγιερ)

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Μασούρας, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Κίτσος, Μάριτς, Έιτινγκ (79΄ Κούσουλος), Εβάντρο (81΄ Εράκοβιτς), Σεμέδο (79΄ Χατζηγιοβάνης), Λοΐζου, Γιόβετιτς (79΄ Νεοφύτου).

ΣΚΟΡΕΡ: 30΄΄ Ενβαΐβου, 87΄ Ζούοκιτς / 15΄ Κουλιμπαλί

KITΡΙΝΕΣ: 17΄ Ενβαΐβου / 9΄ Κίτσος, 66΄ Μπεργκ (προπονητής)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Aντόνιο Νόμπρε (Πορτογαλία)

VAR: Αντρέ Ναρκίσο (Πορτογαλία)