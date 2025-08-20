«Σκανάρει» Τόμας ο ΑΠΟΕΛ – Γνωστή συνταγή για Γκαρσία

Στο μεταγραφικό κάδρο του ΑΠΟΕΛ φέρεται να βρίσκεται ο Ματίας Τόμας, ένας ποδοσφαιριστής με τον οποίο ο Πάμπλο Γκαρσία έχει ήδη συνεργαστεί στο πρόσφατο παρελθόν.

Ο 24χρονος Ουρουγουανός μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε υπό τις οδηγίες του Ουρουγουανού τεχνικού στον Πανσερραϊκό την περίοδο 2023-2024, καταγράφοντας 31 συμμετοχές, 2 γκολ και 4 ασίστ. Οι εμφανίσεις του ήταν αρκετά πειστικές, γεγονός που τον οδήγησε τον περασμένο Ιανουάριο στην ελβετική Τουν, η οποία δαπάνησε 100.000 ευρώ για να τον αποκτήσει.

Ο Τόμας είναι αριστεροπόδαρος και μπορεί να καλύψει τόσο τον ρόλο του επιτελικού μέσου (δεκάρι), όσο και των άκρων (εξτρέμ). Μέχρι το 2021 αγωνιζόταν στην πατρίδα του, ώσπου εντοπίστηκε από τον Ηρακλή, με τον οποίο άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στη Super League 2, με απολογισμό 60 εμφανίσεις, 16 γκολ και 18 ασίστ.

Το ενδιαφέρον των γαλαζοκιτρίνων για τον Τόμας είναι έντονο, με την περίπτωση του να εξετάζεται σοβαρά.