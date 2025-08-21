«Απέρριψε πρόταση του ΑΠΟΕΛ ο Βέρντε, παρά τις προσωπικές προσπάθειες του προέδρου»

Πρόταση στον Ντανιέλε Βέρντε φέρεται να έχει καταθέσει ο ΑΠΟΕΛ με ιταλικό δημοσίευμα να υποστηρίζει πως ο ποδοσφαιριστής την έχει απορρίψει.

Συγκεκριμενα το tuttomercatoweb.com, επικαλούμενο πληροφορίες της Il Secolo XIX, αναφέρει πως o 29χρονος Ιταλός εξτρέμ της Σπέτσια, με διετές πέρασμα από την ΑΕΚ Αθηνών (2019-21), «απέρριψε την πρόταση του ΑΠΟΕΛ, παρά τις προσωπικές προσπάθειες του προέδρου της κυπριακής ομάδας να τον πείσει».

Ως εκ τούτου «παραμένουν αμφιβολίες γύρω από το μέλλον του επιθετικού ο οποίος επί του παρόντος φαίνεται απρόθυμος να αποχωρήσει από τη Σπέτσια».

Ο Βέρντε ανήκει στη Σπέτσια από το 2021 με απολογισμό 118 συμμετοχές, 29 γκολ και εννέα ασίστ μέχρι τον Γενάρη 2024, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε δανεικός στη Σαλερνιτάνα (37 ματς, τρία γκολ, τέσσερις ασίστ).