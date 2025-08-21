ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανησυχία για τους Κύπριους...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Ανησυχία για τους Κύπριους...

Στον ΑΠΟΕΛ ο κόσμος ανησυχεί για το μέλλον των Κυπρίων παικτών στην ομάδα. Εκεί που φέτος φάνηκε κάτι να αλλάζει, ήρθε η αποχώρηση του Πάρη Πολυκάρπου ο οποίος βρήκε στέγη στην Ομόνοια Αραδιππου για να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται ότι τελικά κανένας προπονητής δεν ασχολείται ιδιαίτερα με το τοπικό στοιχείο που πρέπει να υπάρχει στην ομάδα.Μάλιστα εκεί που ο Γιάννης Σατσιάς φαινόταν να κερδίζει θέση στην ενδεκάδα, ήλθε η μεταγραφή του Νανού, με αποτέλεσμα να είναι πλέον αβέβαιη και η συμμετοχή του Κύπριου διεθνή άσου στο αρχικό σχήμα.

Πλέον οι μόνοι που φαίνεται να εξασφαλίζουν θέση είναι οι έμπειροι Λαϊφης και Σωτηρίου, με τον τελευταίο να μην είναι ακόμη σίγουρος καθώς φουντώνουν τα σενάρια πως θα γίνει προσπάθεια για απόκτηση ακόμη ενός επιθετικού, παρά την ύπαρξη των Ντράζιτς - Κουτσακου και του… Μπα!

Κατά τα αλλά, συνεχίζεται η προετοιμασία για τον κυριακάτικο αγώνα της πρεμιέρας με την Ε.Ν. Ύψωνα, με τον ΑΠΟΕΛ να έχει στη διάθεσή του 1.200 ειστήρια. Λίγα ασφαλώς για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ΑΠΟΕλιστών.

Κατηγορίες

ΑΠΟΕΛ

