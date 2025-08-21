Γκολ μετά από 390 λεπτά

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χρειάστηκε να έρθει το πέμπτο ματς για να παραβιαστεί για πρώτη φορά η εστία της Ομόνοιας στο φετινό ευρωπαϊκό οδοιπορικό της.

Μετά τις νίκες με μηδέν παθητικό επί Τορπέντο (1-0, 4-0) και Αράζ (4-0, 5-0) το τριφύλλι δέχθηκε το πρώτο του γκολ στο 30ό λεπτό του αγώνα με τη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία, έπειτα από συνολικά 390 αγωνιστικά λεπτά (χωρίς να υπολογίζονται οι καθυστερήσεις).

Το τριφύλλι εξακολουθεί πάντως να μην έχει βρεθεί πίσω στο σκορ, καθώς προηγούνταν με 1-0 από το γκολ του Κουλιμπαλί (15΄) και με το γκολ που δέχθηκε ισοφαρίστηκε σε 1-1.

