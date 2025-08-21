Ανατροπή με Ιμάν Κελίφ: «Ποτέ δεν ανακοίνωσα την αποχώρησή μου από την πυγμαχία»

Η Ιμάν Κελίφ με ανάρτησή της ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αποχωρήσει από την πυγμαχία, διαψεύδοντας όσα είπε ο πρώην ατζέντης της.

Λίγες ώρες μετά την είδηση για την αποχώρηση της Ιμάν Κελίφ από την πυγμαχία, η 26χρονη ολυμπιονίκης του Παρισιού στα -66κ., με δήλωσή της διέψευσε τα όσα είπε ο πρώην μάνατζέρ της, Νασέρ Γεσφάχ.

Σε ανάρτηση στη σελίδα της στο Facebook η Ιμάν Κελίφ ξεκαθάρισε πως παραμένει πιστή στο άθλημα τη πυγμαχίας, ξεκαθαρίζοντας πως ποτέ δεν ανακοίνωσε την απόφαση να αποχωρήσει από αυτή.

«Πρώτα απ' 'όλα, θα ήθελα να διευκρινίσω στο κοινό ότι η είδηση ​​της αποχώρησής μου από την πυγμαχία είναι αναληθής, βασισμένη αποκλειστικά σε δηλώσεις που έκαναν εκείνοι που δεν με εκπροσωπούν πλέον με κανέναν τρόπο, οι οποίοι πιστεύω ότι έχουν προδώσει την εμπιστοσύνη και τη χώρα με τις ψευδείς και σκόπιμες δηλώσεις τους.

Δεν έχω ανακοινώσει ποτέ την αποχώρησή μου από την πυγμαχία, αλλά εξακολουθώ να είμαι αφοσιωμένη στην αθλητική μου καριέρα, προπονούμαι τακτικά και διατηρώ τη φυσική μου κατάσταση μεταξύ Αλγερίας και Κατάρ, προετοιμαζόμενη για επερχόμενους αγώνες», έγραψε η Κελίφ.

Και κατέληξε: «Φήμες σαν κι αυτή διαδίδονται μόνο για να διαταράξουν και να προσβάλουν την αθλητική και επαγγελματική μου καριέρα.

Θα παραμένω πάντα πιστή στο άθλημα της πυγμαχίας και στην πατρίδα μου, την Αλγερία, αυτές οι ψευδείς ειδήσεις δεν θα με αποθαρρύνουν από το να συνεχίσω να υπερασπίζομαι και να τιμώ τα χρώματα της χώρας μου. Ευχαριστώ όλους όσους με στήριξαν και εξακολουθούν να με υποστηρίζουν και επιβεβαιώνω ότι το ταξίδι μου συνεχίζεται, Θεού θέλοντος».

gazzetta.gr