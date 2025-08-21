ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανατροπή με Ιμάν Κελίφ: «Ποτέ δεν ανακοίνωσα την αποχώρησή μου από την πυγμαχία»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανατροπή με Ιμάν Κελίφ: «Ποτέ δεν ανακοίνωσα την αποχώρησή μου από την πυγμαχία»

Η Ιμάν Κελίφ με ανάρτησή της ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αποχωρήσει από την πυγμαχία, διαψεύδοντας όσα είπε ο πρώην ατζέντης της.

Λίγες ώρες μετά την είδηση για την αποχώρηση της Ιμάν Κελίφ από την πυγμαχία, η 26χρονη ολυμπιονίκης του Παρισιού στα -66κ., με δήλωσή της διέψευσε τα όσα είπε ο πρώην μάνατζέρ της, Νασέρ Γεσφάχ.

Σε ανάρτηση στη σελίδα της στο Facebook η Ιμάν Κελίφ ξεκαθάρισε πως παραμένει πιστή στο άθλημα τη πυγμαχίας, ξεκαθαρίζοντας πως ποτέ δεν ανακοίνωσε την απόφαση να αποχωρήσει από αυτή.

«Πρώτα απ' 'όλα, θα ήθελα να διευκρινίσω στο κοινό ότι η είδηση ​​της αποχώρησής μου από την πυγμαχία είναι αναληθής, βασισμένη αποκλειστικά σε δηλώσεις που έκαναν εκείνοι που δεν με εκπροσωπούν πλέον με κανέναν τρόπο, οι οποίοι πιστεύω ότι έχουν προδώσει την εμπιστοσύνη και τη χώρα με τις ψευδείς και σκόπιμες δηλώσεις τους.

Δεν έχω ανακοινώσει ποτέ την αποχώρησή μου από την πυγμαχία, αλλά εξακολουθώ να είμαι αφοσιωμένη στην αθλητική μου καριέρα, προπονούμαι τακτικά και διατηρώ τη φυσική μου κατάσταση μεταξύ Αλγερίας και Κατάρ, προετοιμαζόμενη για επερχόμενους αγώνες», έγραψε η Κελίφ.

Και κατέληξε: «Φήμες σαν κι αυτή διαδίδονται μόνο για να διαταράξουν και να προσβάλουν την αθλητική και επαγγελματική μου καριέρα.

Θα παραμένω πάντα πιστή στο άθλημα της πυγμαχίας και στην πατρίδα μου, την Αλγερία, αυτές οι ψευδείς ειδήσεις δεν θα με αποθαρρύνουν από το να συνεχίσω να υπερασπίζομαι και να τιμώ τα χρώματα της χώρας μου. Ευχαριστώ όλους όσους με στήριξαν και εξακολουθούν να με υποστηρίζουν και επιβεβαιώνω ότι το ταξίδι μου συνεχίζεται, Θεού θέλοντος».

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Βόλφσμπεργκερ - Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Μπραν - ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Άδικη ήττα αλλά... τους έχει η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στο φινάλε έχασε η ΑΕΚ, πάει για ανατροπή στην «ΑΕΚ Αρένα»

ΑΕΚ

|

Category image

Ιδού η εκτός έδρας εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παίρνει τον Ντιούφ από την Λανς με 25 εκατ. η Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλήγμα με Φρίμπονγκ στη Λίβερπουλ - Χάνει Νιουκάστλ και Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Πληροφορίες ελεύθερης προπώλησης για την πρεμιέρα με Ύψωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανατροπή με Ιμάν Κελίφ: «Ποτέ δεν ανακοίνωσα την αποχώρησή μου από την πυγμαχία»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Γκολ μετά από 390 λεπτά

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

H αποστολή της ΑΕΛ για την πρεμιέρα με έξι απόντες

ΑΕΛ

|

Category image

Χτύπησε ξανά ο ευρω-γκολτζής Κουλιμπαλί!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ετοιμάζεται για Σαουδική Αραβία ο Κουλούρης

Ελλάδα

|

Category image

Πρόεδρος Σλάβια για Ζαφείρη-ΠΑΟΚ: «Μου είπε πως αν επρόκειτο για οποιονδήποτε άλλο σύλλογο, θα το σκεφτόταν διαφορετικά»

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Ο κόσμος της Ομόνοιας στο «Wörthersee Stadion»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη