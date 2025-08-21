Η πρώτη φορά του Κούσουλου

Έχασε το... απόλυτο ο Γιάννης Κούσουλος, μένοντας εκτός ενδεκάδας της Ομόνοιας για τον πρώτο αγώνα με τη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία για τα πλέι οφ του Conference League.

Ο διεθνής χαφ των πρασίνων είχε ξεκινήσει βασικός και στα τέσσερα προηγούμενα ματς των προκριματικών.

Στα τρία πρώτα είχε παρτενέρ τον Μάριτς και στο τελευταίο τον Έιτινγκ, με τους δύο ποδοσφαιριστές να αποτελούν σήμερα για πρώτη φορά το δίδυμο στο κέντρο της Ομόνοιας και με τον Κούσουλο να μένει για πρώτη φορά στον πάγκο.