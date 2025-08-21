Μέχρι το 2030 στην Μπαρτσελόνα ο Κουντέ

Επίσημα στην Μπαρτσελόνα έως το 2030 ο Κουντέ!

Οι «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον 26χρονο αμυντικό, τον οποίο απέκτησαν το 2022 από τη Σεβίλλη, έναντι 50 εκατ. ευρώ. Έκτοτε, ο διεθνής Γάλλος έχει αγωνιστεί σε 142 παιχνίδια, στα οποία μοίρασε 18 ασίστ και πέτυχε 7 γκολ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που την ανανεώσαμε. Ήταν αρκετά απλό. Είμαι πολύ χαρούμενος και για μένα και τον σύλλογο ήταν εύκολο να καταλήξουμε σε συμφωνία. Είμαι ευγνώμων στους cules γιατί πάντα ένιωθα την υποστήριξη και την αγάπη τους. Το νιώθω κάθε φορά που περπατάω στη Βαρκελώνη . Το απολαμβάνω και το εκτιμώ. Ελπίζω να μπορέσουμε να τους δώσουμε περισσότερη χαρά», δήλωσε ο Κουντέ στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της ανανέωσης του συμβολαίου του.

