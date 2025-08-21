Με μία αλλαγή η ενδεκάδα της Ομόνοιας στην Αυστρία

Να μείνει όρθια στην Αυστρία και να πάρει προβάδισμα ενόψει του επαναληπτικού στο ΓΣΠ (28/8) θα επιδιώξει η Ομόνοια στον πρώτο εκτός έδρας αγώνα με τη Βόλφσμπεργκερ για τα πλέι οφ του Conference League.

Με μία αλλαγή παρατάσσει την ομάδα του ο προπονητής του τριφυλλιού Χένινγκ Μπεργκ εν συγκρίσει με τον επαναληπτικό με την Αράζ, καθώς έδωσε φανέλα βασικού στον Μάριτς και άφησε στον πάγκο τον Κούσουλο.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Μασούρας, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Κίτσος, Μάριτς, Έιτινγκ, Εβάντρο, Σεμέδο, Λοΐζου, Γιόβετιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Στεπίνσκι, Χατζηγιοβάνης, Χαμάς, Σίμιτς, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Εράκοβιτς, Νεοφύτου και Κωνσταντινίδης.