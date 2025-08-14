Ξεχειλίζει από ταλέντο ο νέος ΑΠΟΕΛ (Νέο τεστ με Εθνικό)

Ο εξ ανάγκης νέος ΑΠΟΕΛ, όπως τον ετοιμάζει ο Πάμπλο Γκαρσία, ξεχειλίζει από ταλέντο και το δείχνει σε όλα τα φιλικά παιχνίδια. Παίκτες όπως οι Βρόντης, Κούτσακος, Πολυκάρπου και Πουρσαϊτίδης μπορούν να δώσουν λύσεις όταν και οπότε χρειαστεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να διεκδικήσουν θέση και στο αρχικό σχήμα της ομάδας.

Πάντως, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, ο ΑΠΟΕΛ αναμένεται να παίζει με Κύπριους παίκτες στην ενδεκάδα του για να αποφύγει τουλάχιστον ένα 300άρι χιλιάδες ευρώ από τα πρόστιμα στην ΚΟΠ. Σίγουροι για το αρχικό σχήμα θεωρούνται οι Λαΐφης, Σατσιάς και Σωτηρίου, ενώ σε κάποια στιγμή δεν αποκλείεται να δούμε στο αρχικό σχήμα τους Βρόντη και Κούτσακο.

Τελικά, το οικονομικό κακό στον ΑΠΟΕΛ έφερε κι ένα καλό που είναι η επιστροφή των Κύπριων παικτών. Αυτό βέβαια έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια, αλλά, δυστυχώς, οι διάφοροι προπονητές που έρχονταν δεν έδιναν σημασία στους νεαρούς Κύπριους, με αποτέλεσμα η εταιρεία να βγάλει από τα ταμεία της εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε πρόστιμα στην ΚΟΠ και μεταγραφές ξένων παικτών, πολλές φορές αμφιβόλου αξίας...

Με Εθνικό και Ένωση

Ο ΑΠΟΕΛ στα δυο τελευταία φιλικά του θα πάει να βρει τους οπαδούς του που διακοπεύουν στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Σήμερα το απόγευμα (18:30), οι γαλαζοκίτρινοι αγωνίζονται στο Δασάκι εναντίον του Εθνικού, ενώ την Κυριακή, στο τελευταίο τεστ ενόψει πρωταθλήματος, θα παίξουν στο «Τάσος Μάρκου» (19:00) με αντίπαλο την ομάδα της Ένωσης. Σε αυτό το παιχνίδι, ο Πάμπλο Γκάρσια αναμένεται ότι θα παρατάξει ενδεκάδα πρωταθλήματος, με την προσθήκη και του Ντιέγκο Ρόσα.

Θυμίζουμε ότι στην πρεμιέρα της νέας σεζόν της Cyprus League by Stoiximan 2025-2026, η ομάδα της Λευκωσίας θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την νεοφώτιστη Freedom 24 Krasava Ε.Ν. Ύψωνα, για την οποία θα είναι ο πρώτος της αγώνας σε επίπεδο Α’ κατηγορίας.