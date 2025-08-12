Η εικόνα του Βρόντη... το μέλλον του ΑΠΟΕΛ

Ένα από τα πράγματα που ενθουσίασε τους φίλους του ΑΠΟΕΛ από το φιλικό με την Ανόρθωση ήταν η εικόνα του Βρόντη να φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ναι μεν από «σπόντα» βρέθηκε το περιβραχιόνιο στο μπράτσο του, όμως είναι γεγονός ότι αυτό χρειάζεται η ομάδα της Λευκωσίας για τα επόμενα χρόνια, να στηριχθεί στα δικά της παιδιά.

Και ο Βρόντης απέδειξε από την περσινή χρονιά στην Ομόνοια Αραδίππου ότι έχει όλα τα φόντα για να βοηθήσει.

Σχετικά με την αρχηγία της ομάδας, ως γνωστό τον ρόλο αυτό θα έχουν οι Μπέλετς, Μαρκίνιος, Πιέρος, Λαΐφης και Ντάλσιο.