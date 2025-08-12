ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η εικόνα του Βρόντη... το μέλλον του ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η εικόνα του Βρόντη... το μέλλον του ΑΠΟΕΛ

Ένα από τα πράγματα που ενθουσίασε τους φίλους του ΑΠΟΕΛ από το φιλικό με την Ανόρθωση ήταν η εικόνα του Βρόντη να φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ναι μεν από «σπόντα» βρέθηκε το περιβραχιόνιο στο μπράτσο του, όμως είναι γεγονός ότι αυτό χρειάζεται η ομάδα της Λευκωσίας για τα επόμενα χρόνια, να στηριχθεί στα δικά της παιδιά.

Και ο Βρόντης απέδειξε από την περσινή χρονιά στην Ομόνοια Αραδίππου ότι έχει όλα τα φόντα για να βοηθήσει.

Σχετικά με την αρχηγία της ομάδας, ως γνωστό τον ρόλο αυτό θα έχουν οι Μπέλετς, Μαρκίνιος, Πιέρος, Λαΐφης και Ντάλσιο.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ντύνεται στα χρώματα του FIBA EuroBasket 2025 το Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Οι τελευταίες... διορθώσεις

ΑΕΛ

|

Category image

Πώς εξελίσσεται το θέμα με τον Σαρφό μετά το μπλόκο - «Είχε θέματα και σε ΑΠΟΕΛ και σε Ολυμπιακό»

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

CEO Σαχτάρ: «Μετά τον πόλεμο κατρακυλήσαμε στην κατάταξη της UEFA»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η εικόνα του Βρόντη... το μέλλον του ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Τα ψέματα τέλειωσαν...» - Τι είπε για επιθετικό και αμυντικό μέσο

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Φαμπιάνο μέσω του OMONOIA Foundation στο Charity Idols!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η αλλαγή μέσα σε επτά λεπτά του Σπόλιαριτς και η εξήγηση του Γκόμεθ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επιστολή «Ισότητας» προς τον Αρχηγό Αστυνομίας: Ζητούν απαγόρευση μετακίνησης οπαδών

Category image

Πώς απαντάνε στην Ανόρθωση για την προβληματική εικόνα και τα υπόλοιπα θέματα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ξεκίνησε για Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης, ολοκληρώνεται το deal με τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Τρέλανέ μας ξανά

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αποκλεισμός από το Σινσινάτι για τον Τσιτσιπά

Τένις

|

Category image

Ο ευρωπαϊκός αγώνας της Πάφου και τένις στο τηλεοπτικο μενού (12/08)

TV

|

Category image

Φάνηκε πολύ το... κενό

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη