LIVE: Πάφος - Ντιναμό Κιέβου 1-0

Την ευκαιρία να γράψει ξανά ιστορία και να προκριθεί για πρώτη φορά στα πλέι οφ του Champions League έχει η Πάφος, η οποία υποδέχεται την Ντιναμό Κιέβου (20:00) στο στάδιο «Alphamega», στη ρεβάνς του γ΄ προκριματικού γύρου της διοργάνωσης.

Μετά το σπουδαίο διπλό με 1-0 στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι (που διεξήχθη στην Πολωνία), στην ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο αρκεί να μην ηττηθεί, ώστε να εξασφαλίσει το εισιτήριο των πλέι οφ, που αφενός θα της εξασφαλίσει θέση (τουλάχιστον) στη League Phase του Europa League και θα της επιτρέψει να διεκδικήσει, κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας-Λεχ Πόζναν, την απόλυτη υπέρβαση, όπως είναι η είσοδος στο «χρυσοφόρο» Champions League.

H εξέλιξη του αγώνα

13' Καλή ευκαιρία για την Πάφο με Τάνκοβιτς, απέκρουσε το πλασέ του ο Νεσέρετ.

10' Επικίνδυνο γύρισμα του Γιαρμολένκο, πέφτει και μαζεύει ο Μιχαήλ προ του Μπουγιάλσκι.

-Απ' το ξεκίνημα η Πάφος πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων και πλέον της αρκεί να κάνει σωστή διαχείριση για να πάρει τη μεγάλη πρόκριση.

2' ΓΚΟΛ, 1-0 η Πάφος με τον Όρσιτς! Μετά από μπαλιά του Λούκασεν ο Ντράγκομιρ πήγε πλάγια και παρέσυρε μαζί του τον τερματοφύλακα Νεσέρετ, έδωσε με τακουνάκι στον Τάνκοβιτς, το πλασέ του κόντραρε σε αμυντικό, στη συνέχεια έδωσε στον ελεύθερο Όρσιτς που πλάσαρε στα δίχτυα!

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση. Καλή επιτυχία στην Πάφο!

ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Μπρούνο, Γκολντάρ, Λούκασεν, Πηλέας, Σούνιτς, Πέπε, Ντράγκομιρ, Τάνκοβιτς, Κορέια, Όρσιτς.

NTINAMO KIEBOY: Νεσέρετ, Τίμτσικ, Ποπόφ, Μικάβκο, Ντουμπίντσακ, Μπουγιάλσκι, Μπράζκο, Σαπαρένκο, Γιαρμολένκο, Καμπάιεφ, Βανάτ.

ΣΚΟΡΕΡ: 2΄ ΄Ορσιτς / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ντάβιντε Μάσα (Ιταλία)

VAR: Μάρκο Ντι Μπέλο (Ιταλία)