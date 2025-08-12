ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πορεύεται με Γιανέφσκι η Ε.Ν. Ύψωνα

Με τον γνώριμο στα κυπριακά γήπεδα, Τσέντομιρ Γιανέφσκι θα πορευθεί η Ε.Ν. Ύψωνα στην παρθενική της παρουσία στην Α΄ Κατηγορία.

Σε αυτή την επιλογή κατέληξε η διοίκηση της νεοφώτιστης ομάδας μετά το αιφνίδιο διαζύγιο με τον Λιάσο Λουκά πριν περίπου δέκα μέρες.

Είναι η 6η ομάδα που θα κοουτσάρει στη χώρα μας μετά την Ένωση, τον Εθνικό Άχνας, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΛ και τη Νέα Σαλαμίνα.

«Η FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ ΥΨΩΝΑ ανακοινώνει τη συμφωνία συνεργασίας με τον προπονητή Τσεντομίρ Γιανέφσκι (Cedomir Janevski). Ο κ. Γιανέφσκι γεννήθηκε στις 3/7/1961 στα Σκόπια, και ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 1998 στην Daring Club Blankenberge.

Επίσης δούλεψε στους Ερυθρό Αστέρα Β., Ράεκ Μόνς, Μουσκρόν, ΦΚ Βάρνταρ, Κλ. Μπρυζ, Μπέβερεν και Ισμαϊλη ΣΚ. Επίσης κάθισε στον πάγκο πολλών Κυπριακών ομάδων όπως ΕΝΠ (2), Εθνικό Άχνας, Ολυμπιακό Λευκωσίας, ΑΕΛ Λεμεσού και Νέα Σαλαμίνα. 

Καλωσορίζουμε τον κ. Γιανέφσκι στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία».

