Η Γαλατασαράι ψάχνει το «μπαμ» με Έντερσον και η Μάντσεστερ Σίτι κοιτάζει Ντοναρούμα

Πάει για το μεταγραφικό «μπαμ» με την απόκτηση του Έντερσον η Γαλατασαράι!

Οι πρωταθλητές Τουρκίας, οι έχουν ήδη ολοκληρώσει δύο πολύ σημαντικές προσθήκες στο ρόστερ τους, με τους Βίκτορ Οσιμέν και Λιρόι Σανέ, προσπαθούν να κάνουν δικό τους και τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα, έχοντας προσεγγίσει τη Μάντσεστερ Σίτι!

Με τη σειρά της, η ομάδα του Γκουαρδιόλα ερευνά τη μεταγραφική αφορά ψάχνοντας τον αντικαταστάτη του Έντερσον, έχοντας στην κορυφή της λίστα τους τον Ντοναρούμα.

Ο πολύπειρος Ιταλός γκολκιπερ, όπως όλα δείχνουν, θα αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία αναμένεται να δώσει τη θέση του βασικού κάτω από τα δοκάρια τη στον νεοαποκτηθέντα, Λούκας Σεβαλιέ. Αγγλικά Μέσα έχουν ήδη συνδέσει τον Ντοναρούμα με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι, ενώ πλέον φαίνεται ότι μπαίνει και η Μάντσεστερ Σίτι στο... παιχνίδι της απόκτησής του!

sport-fm.gr