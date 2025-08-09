Η στιγμή της... «αποκάλυψης» του ΑΠΟΕΛ

Η στιγμή της «αποκάλυψης» του νέου ΑΠΟΕΛ, χωρίς φρου-φρου κι αρώματα έφθασε, καθώς απόψε (20:00) στο ΓΣΠ οι γαλαζοκιτρινοι δίνουν το πρώτο εντός Κύπρου φιλικό τους παιχνίδι με αντίπαλο τον Απόλλωνα. Ο προπονητής Πάμπλο Γκαρσία αναμένεται ότι θα χρησιμοποιήσει αρκετούς παίκτες, όμως εκείνο που θα δει ο κόσμος, είναι ο νέος τρόπος αντιμετωπίσεις των αγώνων από τους παίκτες.

Δεν γνωρίζουμε ποιοι από τους νεοαποκτηθέντες παίκτες θα βρίσκονται στην αποστολή, αλλά σίγουρα θα παίξουν μόνο όσοι είναι έτοιμοι και μπορούν... Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι στιγμής αποκτήθηκαν ο αριστερός μπακ Κώστας Σταφυλίδης, οι μέσοι Τζιοβάνι Μέουερ, Ντάλσιο Γκόμες, Ντιέγκο Ρόσα και ο αμυντικός Φρανζ Μπρόρσον.

Μετά την απόκτηση του Γκόμες, έμειναν ανοικτές άλλες τέσσερις θέσεις ξένων παικτών, ωστόσο δεν αναμένεται ότι θα γίνει αντίστοιχος αριθμός μεταγραφών. Σε αυτό το στάδιο οι Βραζιλιάνοι επενδυτές προσπαθούν να κλείσουν τη μεταγραφή του Ουίλιαμ Λέπο, τον οποίο θεωρούν βασικό στα νέα πλάνα της ομάδας.

Υπενθυμίζουμε ότι την ερχόμενη Δευτέρα ο ΑΠΟΕΛ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ανόρθωση σε νέο τεστ στο πλαίσιο του πρώτου τουρνουά Προσφυγιάς.