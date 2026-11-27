Με μοναδικό στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να διευρύνει το αήττητο σερί του στους οκτώ αγώνες πρωταθλήματος, ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται αύριο Σάββατο (18:00), στο ΓΣΠ, την Krasava Ένωση Νέων Ύψωνα, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Οι γαλαζοκίτρινοι, που μετρούν τέσσερις νίκες και τρεις ισοπαλίες στα τελευταία επτά παιχνίδια, θέλουν το τρίποντο που θα τους ανεβάσει στους 21 βαθμούς. Είναι σημαντικό ο ΑΠΟΕΛ να συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς, καθώς, εκτός από το βαθμολογικό όφελος, ενισχύει τη δυναμική και την αυτοπεποίθησή του ενόψει της συνέχειας. Επιπλέον, αν τα καταφέρει, θα εκμεταλλευτεί και τα αποτελέσματα των δύο ντέρμπι (ΑΕΚ – Απόλλωνας, Πάφος FC – Άρης), όποια κι αν είναι αυτά.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, είναι πιθανό ο Σάστρε, ο οποίος εξέτισε την ποινή των δύο αγωνιστικών, να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα και στο δεξί άκρο της άμυνας. Αν συμβεί αυτό, ο Λημνιός θα πάρει θέση στο δεξί φτερό της επίθεσης.