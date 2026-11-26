Στα μέσα Δεκεμβρίου του 2025 ο ΑΠΟΕΛ αντιμετώπιζε την Krasava E.N.Y. στο ΓΣΠ και μένοντας στο 0-0 (σ.σ. για τη 14η αγωνιστική), έβαλε άλλο ένα λιθαράκι στην προβληματική κατάσταση του προηγούμενου διαστήματος.

Οι μαζεμένοι χαμένοι βαθμοί, σε συνδυασμό με την προβληματική εξωαγωνιστική εικόνα, έφεραν αντίδραση από τους οπαδούς της ομάδας της Λευκωσίας.

Έναν χρόνο μετά οι γαλαζοκίτρινοι υποδέχονται την ομάδα του Ύψωνα, το Σάββατο (28/11, 18:00) για την 11η αγωνιστική, με διαφορετικά δεδομένα και με την ελπίδα το τέλος να προσθέσει λόγους χαράς για το συγκρότημα του Νίκου Παπαδόπουλου.

Κατ' αρχάς η χθεσινή είδηση ότι μπήκαν οι υπογραφές για την ενδιάμεση συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή δημιούργησε θετικό αίσθημα, καθώς με αυτές σφραγίστηκε ένα από τα καθοριστικά στάδια της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Πλέον η πλευρά του επενδυτικού σχήματος ετοιμάζεται να ενισχύσει με ένα σημαντικό κεφάλαιο την εταιρεία, με τα χρήματα να χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα στην τακτοποίηση εκκρεμοτήτων και διακανονισμών, προσφέροντας ανάσα στους γαλαζοκίτρινους ενόψει της συνέχειας.

Έπειτα είναι και το αγωνιστικό, με τον ΑΠΟΕΛ να τρέχει ένα σερί εφτά αγώνων αήττητος, έχοντας μπροστά του μία τριάδα παιχνιδιών (σ.σ. με Καρμιώτισσα και Ολυμπιακό τα άλλα), στα οποία έχει την ευχέρεια να ενισχύσει σημαντικά τη βαθμολογική συγκομιδή του.