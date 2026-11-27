Ανάρτηση από την Ομόνοια σχετικά με τις ασίστ του Μουαμέρ Τάνκοβιτς φέτος.

Την 5η του ασίστ μέσα στη σεζόν κατέγραψε χθες βράδυ ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς, ο οποίος ήταν αυτός που εκτέλεσε το κόρνερ στο γκολ που πέτυχε η ΟΜΟΝΟΙΑ με κεφαλιά από τον Σάτκα. Ο Τάνκοβιτς ανέβηκε δεύτερος σε συνεισφορά σε γκολ με πέντε ασίστ και τρία γκολ, μαζί με τον Εβάντρο που έχει ένα γκολ και επτά ασίστ, αμφότεροι πίσω από τον Ντιονί ο οποίος έχει έντεκα γκολ και δύο ασίστ.