Ο Βαγγέλης Παυλίδης εντυπωσιάζει και τη φετινή σεζόν, τόσο με τη φανέλα της Μπενφίκα, όσο και με αυτήν της εθνικής ομάδας, προκαλώντας το ενδιαφέρον μεγάλων ομάδων, με τον πορτογαλικό Τύπο να επιμένει πως η Τότεναμ ετοιμάζει πρόταση για την απόκτηση του στη χειμερινή μεταγραφική αγορά!

Συγκεκριμένα νέο ρεπορτάζ, αυτή τη φορά της αθλητικής εφημερίδας «Record» αναφέρει πως ο σύλλογος του Λονδίνου παρακολουθεί στενά, σε κάθε παιχνίδι, τον 28χρονο Ελληνα διεθνή φορ και έχει αποφασίσει να κινηθεί για την απόκτηση του τον Ιανουάριο, με την Μπενφίκα να ζητά 100 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τα δικαιώματα του.

Η ομάδα της Λισαβόνας πάντως θέλει να τον κρατήσει και ήδη ξεκινήσει τις επαφές για την επέκταση του συμβολαίου του. Οι συζητήσεις ανάμεσα στη διοίκηση των «αετών» και τον μάνατζερ του αρχηγού της εθνικής ομάδας βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με την ανανέωση της συνεργασίας τους να αποτελεί βασική προτεραιότητα, αλλά ο διεθνής άσος δεν κρύβει την επιθυμία του να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να παίξει στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο Παυλίδης έχει συμβόλαιο με την Μπενφίκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ωστόσο οι «αετοί» επιθυμούν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους για δύο ακόμη χρόνια. Συγκεκριμένα, στόχος της διοίκησης είναι το νέο συμβόλαιο να έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2031, επιβραβεύοντας παράλληλα την παρουσία με σημαντική αύξηση στις ετήσιες αποδοχές του.

Πάντως το ενδιαφέρον για τον Παυλίδη έχει αυξηθεί σημαντικά, με τη Φενέρμπαχτσε να είχε κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του το περασμένο καλοκαίρι, ενώ στην Αγγλία η «Mirror» είχε υποστηρίξει στις αρχές του μήνα πως η Τότεναμ ήδη έχει προσεγγίσει τον μάνατζερ του και η Αστον Βίλα παρακολουθεί την περίπτωση του.

Ο Παυλίδης πραγματοποιεί εξαιρετικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, έχοντας ήδη καταγράψει 19 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 21 εμφανίσεις, σε όλες τις διοργανώσεις.

ΑΠΕ - ΜΠΕ