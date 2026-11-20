Μια συζήτηση που μας πήρε χρόνια πίσω εξελίχθηκε τις προάλλες σε ένα καφέ, ανάμεσα σε δύο παρέες Ομονοιατών και ΑΠΟΕΛιστών που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους. Από μια τυχαία κουβέντα αναπτύχθηκε ένας όμορφος διάλογος, με αφορμή αυτή την ατάκα: «Θυμάστε που πηγαίναμε στο Μακάρειο μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο; Κρίμα που χάθηκε εκείνη η εποχή. Μισοί – μισοί!». Δεν είχε ιδιαίτερη σημασία ποιος υποστήριζε ποια ομάδα.

Εκείνη τη στιγμή, άλλωστε, αυτό περνούσε σε δεύτερη μοίρα. Βρέθηκα συμπτωματικά στο διπλανό τραπέζι και τους άκουγα να αναπολούν εκείνες τις ρομαντικές εποχές. Συνειδητοποίησα τότε πόσο διαφορετική είναι πλέον η πραγματικότητα στα ντέρμπι Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ και ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια. Πολλά έχουν αλλάξει στο πέρασμα των χρόνων, με τη μαγεία εκείνης της κοινής διαδρομής να αποτελεί πλέον μια γλυκιά ανάμνηση.

Α.