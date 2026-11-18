Δεν χρειάζονται και πολλά-πολλά για να πάει με κίνητρα στο ντέρμπι με την Ομόνοια ο ΑΠΟΕΛ. Είναι το «αιώνιο» ντέρμπι και όποια και να είναι τα βαθμολογικά δεδομένα, πάντα έχει τη δική του χάρη. Το ερχόμενο Σάββατο (21/11, 17:00), οι γαλαζοκίτρινοι ψάχνουν το τέταρτο σερί τρίποντο, αφού είχαν προηγηθεί οι νίκες κόντρα σε Ομόνοια 29ης Μαΐου (4-1), Ομόνοια Αραδίππου (1-2) και Άρη (3-1), ενώ γενικότερα μετρούν έξι παιχνίδια χωρίς ήττα (τέσσερις νίκες, δυο ισοπαλίες).

Εφόσον το συγκρότημα του Νίκου Παπαδόπουλου πάρει τη νίκη, θα είναι η πρώτη φορά εντός του 2026 που θα πάρει τέσσερα σερί νικηφόρα αποτελέσματα. Η τελευταία φορά που είχαν πετύχει κάτι τέτοιο ήταν στα αρχικά στάδια της περσινής περιόδου, όταν είχε τρέξει ένα νικηφόρο σερί από τη 2η μέχρι την 5η αγωνιστική, κερδίζοντας κατά σειρά την Ένωση (0-2), τον Ακρίτα (0-4), τον Απόλλωνα (2-0) και την Ομόνοια Αραδίππου (0-4). Μάλιστα, κερδίζοντας τη συμπολίτισσα θα πλησιάσει και το αήττητο σερί που είχε φτιάξει τότε, καθώς έμεινε συνολικά οκτώ αγώνες άνευ ήττας, μετρώντας πέντε νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Όσον αφορά τα πλάνα του Νίκου Παπαδόπουλου, ο μοναδικός που δεν υπολογίζεται είναι ο Σάστρε, λόγω καρτών, καθώς και ο Καττιρτζής που χρειάζεται χρόνο για την επιστροφή στη δράση.