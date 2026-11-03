ΑΕΚ: Τα παθήματα δεν γίνονται... μαθήματα

Να γίνει μάθημα στην ΑΕΚ το παιχνίδι με την Krasava Ε.Ν.Υ. Βέβαια, μάθημα θα έπρεπε να είχε γίνει στους κιτρινοπράσινους και ο αγώνας κυπέλλου με τον Ακρίτα, στον οποίο έφτυσαν αίμα μέχρι να πάρουν την πρόκριση. Φαίνεται όμως ότι οι παλιές παθογένειες, που ταλανίζουν εδώ και χρόνια τον οργανισμό της ΑΕΚ, δεν έχουν ξεπεραστεί. Η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ παρουσιάστηκε διπρόσωπη στο «Αμμόχωστος», πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων ένα ολόκληρο 45λεπτο και μαζί δύο πολύτιμους βαθμούς, που θα της επέτρεπαν να εδραιωθεί στην κορυφή.

Πλέον, καλείται να ανασυνταχθεί καθότι την Παρασκευή (06/11, 19:00) έχει ενώπιόν της ακόμα ένα «ύπουλο» παιχνίδι, αυτή τη φορά με την Καρμιώτισσα στην «Αρένα». Οποιαδήποτε υποτίμηση του αντιπάλου ενδεχομένως να αποδειχθεί μοιραία για την ΑΕΚ, η οποία δεν έχει την πολυτέλεια να αντιμετωπίζει αφ΄υψηλού τέτοιου είδους αγώνες. Στην ομάδα της Λάρνακας παρουσιάζεται μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να πάει στη διακοπή Νοεμβρίου μόνη πρώτη στη βαθμολογία, ωστόσο αυτό θα εξαρτηθεί, πρωτίστως, από τα πόδια των δικών της ποδοσφαιριστών.

Ο Αντερέγκεν θα είναι διαθέσιμος, ενώ στις προπονήσεις επέστρεψε ο Ιβάνοβιτς.