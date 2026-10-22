Ανατροπή στο «αιώνιο» και 3/3 για τον ΑΠΟΕΛ!
ΓΗΠΕΔΟ
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Υπέταξε την Ομόνοια με 3-2 εκτός έδρας
Με νίκη του ΑΠΟΕΛ επί της Ομόνοιας ξεκίνησε η 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος Futsal.
Οι γαλαζοκίτρινοι πήραν διπλό στο «αιώνιο» ντέρμπι που διεξήχθη στο «Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία» έπειτα από ανατροπή, καθώς επικράτησαν με 3-2 έχοντας βρεθεί πίσω στο σκορ με 2-0.
Ο ΑΠΟΕΛ έφτασε έτσι σε τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς υποχρεώνοντας παράλληλα το τριφύλλι στην πρώτη του ήττα.
Η 3η αγωνιστική
Πέμπτη 22/10
Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ 2-3
20:00 ΑΕΛ-ΑΕΚ
20:30 Ένωση Νέων Λατσιών - Απόλλων
Παρασκευή 23/10
20:30 Ελπίδα Αστρομερίτη - Αραράτ
20:30 Αθηένου - Δόξα Παλαιομετόχου