Ανατροπή στο «αιώνιο» και 3/3 για τον ΑΠΟΕΛ!

Με νίκη του ΑΠΟΕΛ επί της Ομόνοιας ξεκίνησε η 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος Futsal.

Οι γαλαζοκίτρινοι πήραν διπλό στο «αιώνιο» ντέρμπι που διεξήχθη στο «Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία» έπειτα από ανατροπή, καθώς επικράτησαν με 3-2 έχοντας βρεθεί πίσω στο σκορ με 2-0.

Ο ΑΠΟΕΛ έφτασε έτσι σε τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς υποχρεώνοντας παράλληλα το τριφύλλι στην πρώτη του ήττα.

Η 3η αγωνιστική

Πέμπτη 22/10

Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ 2-3

20:00 ΑΕΛ-ΑΕΚ

20:30 Ένωση Νέων Λατσιών - Απόλλων

Παρασκευή 23/10

20:30 Ελπίδα Αστρομερίτη - Αραράτ

20:30 Αθηένου - Δόξα Παλαιομετόχου