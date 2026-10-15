13άρα ο ΑΠΟΕΛ, πεντάρα η ΑΕΚ και... νερά στο Αραράτ - ΑΕΛ

ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ προχώρησαν νικηφόρα και οδηγούν την κούρσα του Πρωταθλήματος Futsal με έξι βαθμούς.

Ο ΑΠΟΕΛ νίκησε με 13-1 την Ελπίδα Αστρομερίτη και η ΑΕΚ με 5-3 την Ένωση Νέων Λατσιών.

Ο αγώνας Αραράτ – ΑΕΛ αναβλήθηκε, αφού από τη συνεχόμενη βροχόπτωση παρουσιάστηκε πρόβλημα στην οροφή του Μελκονιάν. Οι διαιτητές επιθεώρησαν για τελευταία φορά τον αγωνιστικό χώρο στις 20:30 και όταν διαπίστωσαν ότι υπήρχε νερό σε κάποια σημεία, για την ααφάλεια των ποδοσφαιριστών, ενημέρωσαν για την αναβολή του αγώνα.

Η δεύτερη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 16.10.2026 με τις αναμετρήσεις Δόξα Παλαιομετόχου – Ομόνοια Λευκωσίας (20:00) και Απόλλων – Αθηαίνου AC (20:30).

Σημειώνεται ότι ο αγώνας Απόλλων – Αθηαίνου AC θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας που μεταφέρει ο Απόλλωνας από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.