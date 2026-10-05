«Ελληνική» υπόθεση το Golden Boy: Καρέτσας και Κωστούλας στους κορυφαίους της Ευρώπης!

Ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για το ελληνικό ποδόσφαιρο αποτελεί η παρουσία δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών στις φετινές υποψηφιότητες για το βραβείο Golden Boy, που απονέμεται κάθε χρόνο από την ιταλική εφημερίδα Tuttosport.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται στην κορυφαία 20άδα των υποψηφίων, ενώ ο Μπάμπης Κωστούλας συμπεριλήφθηκε στη λίστα μέσω wild card.

Η συγκεκριμένη παρουσία αποτελεί τεράστια τιμή και για τους δύο νεαρούς διεθνείς, καθώς το Golden Boy θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ατομικές διακρίσεις για τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Μάλιστα, η ελληνική εκπροσώπηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι το περσινό βραβείο είχε καταλήξει στον Χρήστο Μουζακίτη.

Οι Καρέτσας και Κωστούλας βρίσκονται ανάμεσα σε ορισμένα από τα πιο υποσχόμενα ονόματα της νέας γενιάς, όπως ο Λαμίν Γιαμάλ, ο Πάου Κουμπαρσί, ο Αγιούμπ Μπουαντί, ο Γιαν Ντιομαντέ και ο Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί, γεγονός που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο το μέγεθος της διάκρισης.

Το κοινό έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην ψηφοφορία μέσω της ιστοσελίδας της Tuttosport, επιλέγοντας τον αγαπημένο του υποψήφιο.