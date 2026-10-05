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Στα πόδια της να... πετάξει

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Η Εθνική Κύπρου φιλοξενεί τη Λετονία και η 2η σερί νίκη είναι αδιαπραγμάτευτη

Στον πρώτο «τελικό» με φόντο τη διάκριση στο Nations League, η Εθνική Ανδρών δήλωσε παρούσα και με την επικράτηση επί της Αρμενίας με 2-0, μπήκε σε θέση ισχύος για να τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις του 2ου ομίλου της Γ΄ Κατηγορίας, οι οποίες είναι προνομιούχες. Aπόψε (19:00) και πάλι στο ΓΣΠ, αυτή τη φορά απέναντι στη Λετονία, καλείται να παρουσιαστεί ξανά αποφασισμένη για το αποτέλεσμα που θα τη φέρει ακόμη πιο κοντά στον στόχο. Να σημειωθεί πως η ομάδα που θα τερματίσει 1η στον όμιλο, στη νέα διοργάνωση 2028-2029 θα προαχθεί στη Β΄ Κατηγορία. Αυτή που θα τερματίσει στη 2η, θα αγωνιστεί σε πλέι οφ με ομάδα που θα τερματίσει τελευταία στη Β΄ Κατηγορία. Αν νικήσει στα πλέι οφ, θα προαχθεί στη Β΄ Κατηγορία ενώ αν χάσει, θα παραμείνει στη Γ΄ Κατηγορία, όπως και αυτές που θα τερματίσουν στην 3η ή στην 4η θέση.

Η Εθνική έδειξε πως έχει το υλικό για να μπορέσει να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και να γίνει πιο υπολογίσιμη χώρα σε επίπεδο Εθνικών ομάδων. Με τη Λετονία αναμετρήθηκε πριν μία εβδομάδα, αλλά η τύχη της γύρισε την... πλάτη. Παρά την υπεροχή της, έμεινε στο 0-0, έχοντας δύο δοκάρια και πάμπολλες χαμένες ευκαιρίες. Τώρα, έχοντας δείξει ανώτερη, επιβ            άλλεται να έχει την ουσία και να αποδείξει πως μπορεί για πολύ περισσότερα.

Με ενδεχόμενη νίκη και ήττα της Αρμενίας στο άλλο ματς απέναντι στο απόλυτο Μαυροβούνιο, ναι μεν θα αποχαιρετήσει κατά μεγάλο ποσοστό την πρωτιά, όμως θα «κλειδώσει» πολύ πιθανόν τη 2η θέση. Ας κάνει όμως πρώτα το καθήκον της και μετά βλέπει.

Είναι στα πόδια της να... πετάξει και να δώσει χαρά στο φίλαθλο κοινό της Κύπρου, το οποίο αν και η μέρα δεν είναι τόσο βολική, πρέπει να στηρίξει την προσπάθεια.

Δύο μέσα, ένας έξω

Όσον αφορά τώρα το πλάνο, η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως ο Απόστολος Μάντζιος δεν θα αλλάξει πολλά. Θα έχει ξανά διαθέσιμους τους Κωνσταντίνο Σωτηρίου και Νικ Τσάρουλλα οι οποίοι επανέρχονται από τιμωρία, όμως εκτός λόγω της κόκκινης θα είναι ο Πηλέας. Έτσι στο αριστερό άκρο της άμυνας θα επιστρέψει δεδομένα ο Μαλεκκίδης, ενώ στο δεξί άκρο δεν αποκλείεται να παραμείνει ο Κονομής. Στο κέντρο και στην επίθεση θα παραμείνουν τα ίδια πρόσωπα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠ

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