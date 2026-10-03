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Απομόνωση: Οι Γερμανοί έκλεισαν ένα ολόκληρο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη μόνο για εκείνους

ΓΗΠΕΔΟ

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Η γερμανική ομοσπονδία έχει μετατρέψει σε... άβατο το πολυτελές ξενοδοχείο που έχει κλείσει για την αποστολή της ομάδας της στη Θεσσαλονίκη.

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αποστολή της εθνικής Γερμανίας εδώ και μερικές ώρες ενόψει του αυριανού αγώνα με την Ελλάδα στο γήπεδο της Τούμπας.

Οι Γερμανοί έχουν έρθει με νέα αποστολή σε σχέση με όσα είδαμε στο ματς της περασμένης Κυριακής στο Άουγκσμπουργκ, αφού ο Γιούργκεν Κλοπ επέλεξε να δοκιμάσει πολλούς παίκτες για να δει που μπορεί να στηριχτεί. Ο προπονητής της Γερμανίας θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 19:30, λίγη ώρα μετά δηλαδή απ' αυτή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που είναι προγραμματισμένη για τις 18:15.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η... απομόνωση που επέλεξε η εθνική Γερμανίας για τη διαμονή της στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες του Athletiko, η γερμανική ομάδα έχει κλείσει ένα πολυτελές ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη στο οποίο θα μένουν μόνο οι παίκτες και το επιτελείο της αποστολής. Κανένας άλλος!

Μπορεί να μη χρειάζονται προφανώς όλα τα δωμάτια, πλην όμως ο Γιούργκεν Κλοπ και οι ιθύνοντες της γερμανικής ομοσπονδίας αποφάσισαν πως δεν επιθυμούν να βρίσκεται οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος - πλην φυσικά του προσωπικού - εντός του ξενοδοχείου. Επιπλέον έχουν φέρει μαζί τους και δικούς τους μάγειρες για το φαγητό των ποδοσφαιριστών.

Φυσικά η γερμανική ομοσπονδία θα πληρώσει πολλά χρήματα προκειμένου να έχουν οι παίκτες την... ησυχία τους αφού για να κλείσεις ολόκληρο το ξενοδοχείο θα πρέπει να πληρώσεις κιόλας για τα δωμάτια τα οποία ναι μεν δε χρησιμοποιείς, αλλά δεν επιτρέπεις να τα χρησιμοποιήσει και κανένας άλλος. Η συνεννόηση με τη διοίκηση του ξενοδοχείου είχε γίνει από νωρίς και συγκεκριμένα από τη στιγμή που βγήκε το πρόγραμμα του Nations League και οι Γερμανοί έμαθαν πότε παίζουν στην Ελλάδα.

Προφανώς αυτό δε συμβαίνει μόνο με την ελληνική ομάδα και είναι κάτι που συνηθίζει να κάνει η εθνική Γερμανίας και λογικά το έχει ρυθμίσει και για τις επισκέψεις της σε Βελιγράδι και Άμστερνταμ.

athletiko.gr 

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ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

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