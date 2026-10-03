«Ζορίστηκε» αλλά πέρασε από τη Μύκονο ο ΠΑΟΚ

«Καρδιοχτύπησε» ως τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ, αλλά κατάφερε να περάσει αλώβητος σήμερα από το κλειστό Γυμναστήριο Άνω Μεράς, για την 1η αγωνιστική της Greek Basketball League, απέναντι στη μαχητική Μύκονο.

Ο «Δικέφαλος» νίκησε με 88-85 και έβαλε θετικό πρόσημο στην έναρξη των υποχρεώσεών του στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως το έπραξε και την περασμένη Τετάρτη (30/09) στο ξεκίνημα των ευρωπαϊκών αγώνων του για το EuroCup κόντρα στην Μανρέσα.

Χαρακτηριστικό για τους «ασπρόμαυρους» αποτέλεσε η επιθετική πολυφωνία τους, καθώς είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, αλλά και οι πολλές χαμένες βολές τους (23/33).

Κορυφαίος τους στο παρκέ ήταν Τζέντι Όσμαν (18 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Ξεχώρισε περισσότερο για τη Μύκονο, ο οποίος πήγε να πάρει το ματς μόνος του για την ομάδα του, ήταν ο άλλοτε αρχηγός του ΠΑΟΚ, Τζερμέιν Λοβ (25 πόντοι, με 3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο).

Τα δεκάλεπτα: 17-14, 37-32, 58-60, 85-88

Αποδοτικότερη στην εκκίνηση της αναμέτρησης η Μύκονος, η οποία με εξαιρετική άμυνα και λύσεις επιθετικά από τους Άπλμπι, Σκουλίδα, Φάντερμπερκ, Λοβ, προηγήθηκε στο 3’ με +8 (10-2). Διαφορά η οποία, δύο λεπτά αργότερα, με τη συνδρομή του Τσάιλντς, «ανέβηκε» στο +10 (5’ 14-4).

Οι γηπεδούχοι ήταν στο +6 στο 7’ (16-10), όταν ο ΠΑΟΚ, αρχίζοντας να πατά καλύτερα στο παρκέ, ‘έτρεξε’ επιμέρους 6-11, με εκτελεστές τους Περσίδη, Φόστερ, Καλάθη, Όσμαν και μείωσε στο μισό καλάθι στο 22’ (22-21).

Η Μύκονος «απάντησε» με δικό της επιμέρους 11-4 και ξέφυγε εκ νέου με +8 (17’ 33-25), απόσταση που είχε και στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (40-32).

Ο «Δικέφαλος», με τον Αλεξάντερ να δίνει πρώτος το... σύνθημα και τους Μήτρου-Λονγκ, Όσμαν να τον ακολουθούν, εκτελώντας από τα 6.75, «έγραψε» επιμέρους 4-15 και έγινε «αφεντικό» στο παρκέ στο 24’ με +3 (44-47). Διαφορά την οποία έστειλε στο 27’ στο +7 (48-55).

Με συνεχείς πόντους από τον Λοβ (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο) και τη συνδρομή του Κάναντι (2/2 βολές, 1/1 τρίποντο) οι γηπεδούχοι πήραν ξανά κεφάλι στο σκορ στο 29’ (58-57).

Ο Φόστερ, «πυροβολώντας» από το τρίποντο, έβαλε -για μια ακόμη φορά- τον ΠΑΟΚ σε θέση... οδηγού στο ματς, στην ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου (30’ 58-60) και με 2/2 βολές ο Μουρ έστειλε τους «ασπρόμαυρους» στο +4 (58-62), στο πρώτο λεπτό του τέταρτου δεκαλέπτου.

Η Μύκονος μείωσε στον έναν πόντο (61-62), με τρίποντο του Χαρέλ, ο ΠΑΟΚ, όμως, ξέφυγε στο 33’ με +7 (63-70), χάρις στον «καυτό» από τα 6.75 Χάτζινς.

Στο 35’ ο ΠΑΟΚ απέκτησε «αέρα» 8 πόντων (68-76), τρία λεπτά αργότερα, ωστόσο, οι γηπεδούχοι πλησίασαν στο δίποντο (38’ 77-79) και στα 55’’ πριν το φινάλε, με τον Λοβ να εκτελεί από τα 6.75, ισοφάρισαν σε 83-83.

Ο Όσμαν «πλήρωσε» για τον ΠΑΟΚ με το ίδιο... νόμισμα (83-86) και ο Λοβ, ελάχιστα αργότερα, έκανε το 85-86. Με 9’’ να απομένουν για τη λήξη, με 2/2 βολές από τον Χάτζινς, έγινε το 85-88, το οποίο αποτέλεσε το τελικό σκορ, καθώς στην τελευταία επίθεση της Μυκόνου, ο Όσμαν μάρκαρε αποτελεσματικά τον Λοβ και ο τελευταίος αστόχησε σε σουτ τριών πόντων.

Διαιτητές: Μαρινάκης, Κάρδαρης, Χατζής

Οι συνθέσεις:

ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Φάντερμπερκ 15, Άπλμπι 7 (2), Σκουλίδας 3 (1), Λοβ 25 (3), Χαρέλ 4 (1), Τσάιλντς 6, Καββαδάς 2, Λάγιος, Τίγκας 7 (1), Σιδηροηλίας 4, Κάναντι 12 (2).

ΠΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι): Γκρέι 2, Μήτρου-Λονγκ 14 (2),

Όσμαν 18 (3), Αλεξάντερ 11, Χάτζινς 12 (2), Κακλαμανάκης, Φόστερ 11 (2), Περσίδης 2, Μουρ 6, Φίλλιος, Καλάθης 12 (2), Μπαζίνας .