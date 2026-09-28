ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η πεποίθηση να... στηριχθεί

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Δουλειά για να φανεί βελτίωση μετά τη διακοπή

Μετά το πενθήμερο ρεπό οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ επιστρέφουν στον Αρχάγγελο, ξεκινώντας προετοιμασία για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Στο συγκρότημα της Λευκωσίας είναι έντονη η πεποίθηση ότι η φετινή ομάδα είναι κατά πολύ καλύτερη από την περσινή. Αυτό φαίνεται κιόλας στις πρώτες αγωνιστικές, στις οποίες όμως ήταν φανερό επίσης ότι οι γαλαζοκίτρινοι χρειάζονται ακόμη αρκετή βελτίωση.

Έτσι, η διακοπή έρχεται σε ένα σημείο στο οποίο θα δοθεί η ευκαιρία για να δουλευθεί από τον προπονητή Νίκο Παπαδόπουλο η σύνδεση του ρόστερ, ώστε να γίνει περισσότερο... ομάδα. Με δεδομένο ότι θα έχουν περισσότερες προπονήσεις με τους συμπαίκτες τους και οι τελευταίοι παίκτες που προστέθηκαν στο δυναμικό, καθώς και το γεγονός ότι θα επιστρέψουν σε φουλ ρυθμούς βασικές μονάδες, που είχαν μείνει εκτός δράσης λόγω αγωνιστικών προβλημάτων, η λογική λέει ότι ο ΑΠΟΕΛ θα επιστρέψει δυνατότερος.

Σαφώς η συγκομιδή των τεσσάρων βαθμών στις πρώτες αγωνιστικές δεν ικανοποιεί. Θυμίζουμε ότι όλοι οι βαθμοί χάθηκαν σε τρία εκτός έδρας παιχνίδια (ήττα από ΑΕΚ και Ανόρθωση και ισοπαλία με Απόλλωνα), ενώ το τρίποντο είχε κερδηθεί εντός απέναντι στην ΑΕΛ. Στο πρώτο ματς μετά τη διακοπή ο ΑΠΟΕΛ θα δώσει εντός έδρας ματς, φιλοξενώντας στο ΓΣΠ τη Νέα Σαλαμίνα (10/10, 18:00).

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η ποινή που συζητήθηκε για τη Σίτι: Αφαίρεση 20-25 βαθμών κάθε σεζόν για 3-5 χρόνια!

Premier League

|

Category image

Αντετοκούνμπο: «Είμαι στα καλύτερά μου και μπορώ να κυριαρχήσω»

NBA

|

Category image

Μπαρτσελόνα: «Πολύ μεγάλη πιθανότητα ο τελικός του Μουντιάλ 2030 να γίνει στο Καμπ Νου»

La Liga

|

Category image

Διαθέσιμος για το Ελλάδα-Ολλανδία ο Κωστούλας

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Σε δίλημμα η Premier League: Φόβοι πως ο υποβιβασμός της Σίτι θα αποδυναμώσει το πρωτάθλημα

Premier League

|

Category image

Ο Κλοπ πειραματίζεται κι oι Γερμανοί γκρινιάζουν!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Τέλος από την Krasava ΕΝΥ Ύψωνα ο Στοΐκοβιτς

Krasava ENY Ύψωνα

|

Category image

Μάντζιος: «Να διεκδικήσουμε στα επόμενα τους βαθμούς που χάσαμε»

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

«Θα προτείνει και η Premier τιμωρίες για τη Σίτι, πιέζουν οι ομάδες για υποβιβασμό»!

Premier League

|

Category image

Όμιλος Κύπρου: Διπλό στο 89΄ για Μαυροβούνιο - Η βαθμολογία και η συνέχεια

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Δυνατό μήνυμα ενότητας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης από την Ανόρθωση Καλαθόσφαιρα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πυροβολούσε... άσφαιρα η Κύπρος στη Λετονία!

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Αφιέρωμα του Europa League στις... ποδιές του Καρέτσα!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του σωματείου ΑΠΟΕΛ - Αφορούν τέσσερις ομάδες

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έκαναν ήδη «φτερά» τα εισιτήρια της Εθνικής Ελλάδας για τους αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Διαβαστε ακομη