Η πεποίθηση να... στηριχθεί

Μετά το πενθήμερο ρεπό οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ επιστρέφουν στον Αρχάγγελο, ξεκινώντας προετοιμασία για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Στο συγκρότημα της Λευκωσίας είναι έντονη η πεποίθηση ότι η φετινή ομάδα είναι κατά πολύ καλύτερη από την περσινή. Αυτό φαίνεται κιόλας στις πρώτες αγωνιστικές, στις οποίες όμως ήταν φανερό επίσης ότι οι γαλαζοκίτρινοι χρειάζονται ακόμη αρκετή βελτίωση.

Έτσι, η διακοπή έρχεται σε ένα σημείο στο οποίο θα δοθεί η ευκαιρία για να δουλευθεί από τον προπονητή Νίκο Παπαδόπουλο η σύνδεση του ρόστερ, ώστε να γίνει περισσότερο... ομάδα. Με δεδομένο ότι θα έχουν περισσότερες προπονήσεις με τους συμπαίκτες τους και οι τελευταίοι παίκτες που προστέθηκαν στο δυναμικό, καθώς και το γεγονός ότι θα επιστρέψουν σε φουλ ρυθμούς βασικές μονάδες, που είχαν μείνει εκτός δράσης λόγω αγωνιστικών προβλημάτων, η λογική λέει ότι ο ΑΠΟΕΛ θα επιστρέψει δυνατότερος.

Σαφώς η συγκομιδή των τεσσάρων βαθμών στις πρώτες αγωνιστικές δεν ικανοποιεί. Θυμίζουμε ότι όλοι οι βαθμοί χάθηκαν σε τρία εκτός έδρας παιχνίδια (ήττα από ΑΕΚ και Ανόρθωση και ισοπαλία με Απόλλωνα), ενώ το τρίποντο είχε κερδηθεί εντός απέναντι στην ΑΕΛ. Στο πρώτο ματς μετά τη διακοπή ο ΑΠΟΕΛ θα δώσει εντός έδρας ματς, φιλοξενώντας στο ΓΣΠ τη Νέα Σαλαμίνα (10/10, 18:00).