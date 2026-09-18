Πετεβίνος: «Δεν μπορεί να βγαίνει προς τα έξω ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι ευνοημένος»

Διαβάστε όσα είπε ο Νεκτάριος Πετεβίνος για τα αγωνιστικά, την πορεία των επαφών με τον επενδυτή και όχι μόνο.

Για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα: «Ξεκινήσαμε με συνεχόμενα ντέρμπι και έκανε το έργο μας δύσκολο καθώς η ομάδα είναι ακόμα καινούργια και δεν μπορούσαμε να αγωνιστούμε όπως θέλαμε. Η διακοπή είναι μια ιδανική συνθήκη κυρίως για παίκτες που ήρθαν το τελευταίο διάστημα για να μπορέσουν να αφομοιώσουν αυτά που θέλει ο προπονητής και να είμαστε καλύτεροι σαν ομάδα».

Για την μουρμούρα και τα κακα αποτελέσματα: «Η μουρμούρα έχει ξεκινήσει από την πρώτη αγωνιστική. Το ζητούμενο είναι πότε η ομάδα θα παίξει το ποδοόσφαιρο που μπορεί να παίξει για να γλυτώσουμε και την μουρμούρα. Ο χρόνος είναι αυτός που θα βοηθήσει τον ΑΠΟΕΛ για να βγάλει την ομαδική ποιότητα που έχει».

Για το πρόγραμμα και την αύξηση του ανταγωνισμού: «Ο ΑΠΟΕΛ είναι η αλήθεια οτι δεν μας βοήθησε η κλήρωση φέτος καθως είχαμε να δώσουμε συνεχόμενα ντέρμπι στην αρχή. Έπρεπε να εξυπηρετήσουμε και την αλλαγή στις 8 Νοεμβρίου με τον Άρη».

Για τον Λαΐφη και τις απουσίες: «Ο Λαΐφης είναι ένας από τους καλύτερους μας παίκτες αλλά δεν παίζει μόνος του. Έχουμε παίκτες στην άμυνα. Μάλιστα και η απουσία του Ντάλσιο μας έλειψε καθώς είναι από τους παίκτες που γνωρίζουν πολύ καλά τα παιχνίδια αυτά».

Για την ανακοίνωση της ΑΕΛ: «Τις τελευταίες μέρες υπήρχε μια πολύ έντονη τοποθέτηση της ΑΕΛ και δεν είχε αναφερθεί εκτός από το περιστατικό που είχε δικαίωμα να το ψάξει. Από την στιγμή που η ΑΕΛ αναφέρεται σε πιθανή χειραγώγηση αγώνα και αλλοίωση αποτελέσματος δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Δεν υπάρχει επίμαχη φάση, είναι αυτή που τιμωρήθηκε. Εμείς σαν ΑΠΟΕΛ δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε και από κανένα. Η ΑΕΛ αυτή την στιγμή καλείται να ξεκαθαρίσει αν υπάρχει παρέμβαση από τρίτο πρόσωπο στο πρωτόκολλο του VAR».

Για τις τιμωρίες και την ισονομία: «Δεν εφαρμόζεται η προκύρηξη σε πολλές περιπτώσεις και μάλιστα υπάρχει και το περιστατικό με την μπαταρία και τον τραυματιαμό της ανήλικης και υπάρχει ξεχωριστό πρωτόκολλο στην προκύρηξη για αυτό. Δεν μπορούμε να μιλούμε για τιμωρίες από την αρχή γιατί αν έμπαιναν σωστά οι τιμωρίες θα παίζαμε χωρίς οπαδούς. Δεν μπορεί να βγαίνει προς τα έξω ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι και ο ευνοημένος της υπόθεσης».

Για την διαιτησία και την συνάντηση των προέδρων: «Εμείς σαν ΑΠΟΕΛ έχουμε μια ξεκάθαρη στάση να μην μιλούμε για διαιτησία και να κρατάμε μια απόσταση. Δεν σημαίνει οτι αυτές που δεν φωνάζουν, δεν έχουν δίκαιο ή δεν έχουν κάτι να πουν. Αν θέλαμε να μιλήσουμε για την διαιτησία θα το κάναμε από την πρώτη αγωνιστική. Στην πρώτη αγωνιστική για την φάση με την αποβολή του Ντάλσιο, στο παιχνίδι με την ΑΕΛ, όλες οι αποφάσεις ήταν εις βάρος του ΑΠΟΕΛ».

Για τα οικονομικά και τον επενδυτή: «Οι διαδικασίες έχουν μπει στην τελική ευθεία και τρέχουν δυο ξεχωριστές διαδικασίες που είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Είναι και οι δύο για το καλό του ΑΠΟΕΛ και το κάθε κομμάτι αυτού του παζλ έχει ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα. Όλες οι πλευρές επεξεργάζονται τις δυσκολίες για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για την ομάδα».

Για τα αγωνιστικά: «Μαντσίνι και Καρίγιο θα επανέλθουν μετά την διακοπή. Ο Πιέρος επέστρεψε στο γήπεδο με μπάλα και αναμένεται να είναι έτοιμος στα μέσα Νοεμβρίου»