Ανεβαίνει επίπεδο με Μπακασέτα ο ΑΠΟΕΛ και η πορεία του αποτελεί οδηγό

Ο 33χρονος Ελλαδίτης Τάσος Μπακασέτας αποτελεί αμαμφίβολα την πιο ηχηρή μεταγραφή του ΑΠΟΕΛ για τη φετινή σεζόν.

Ο αθλητικός διευθυντής, Ζήσης Βρύζας, κατάφερε με μεθοδικές κινήσεις το τελευταίο διάστημα να αποσπάσει το «ναι» του Ελλαδίτη μεσοεπιθετικού, ο οποίος, αφού έλυσε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, ήρθε στην Κύπρο για μία νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Η απόκτησή του ανεβάζει επίπεδο τον ΑΠΟΕΛ, ενώ φέρνει τεράστιο ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών της ομάδας της Λευκωσίας. Οι γαλαζοκίτρινοι έκαναν τις δικές τους κινήσεις με τον Βρύζα και προφανώς τους άλλους Ελλαδίτες που βρίσκονται στον ΑΠΟΕΛ να παίζουν σημαντικό ρόλο στο να ολοκληρωθεί εν τέλει η σπουδαία αυτή κίνηση.

Η έλευση του πρώην άσου της ΑΕΚ Αθηνών και του Παναθηναϊκού μπαίνει στο ίδιο πλαίσιο με την πλειονότητα των μεταγραφών που κάνει φέτος ο ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή ποδοσφαιριστές που οι Βρύζας και Παπαδόπουλος γνωρίζουν από πρώτο χέρι από την παρουσία τους στα γήπεδα της Σούπερ Λιγκ.

Από εκεί και πέρα μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή-ηγέτη, που ξέρει από πρωταθλητισμό και πίεση. Έχει πανηγυρίσει δύο πρωταθλήματα (με Τραμπζονσπόρ και ΑΕΚ Αθηνών) και δύο κύπελλα (με Τραμπζονσπόρ και Παναθηναϊκό). Επίσης, η παρουσία του στο ρόστερ δίνει τη δυνατότητα στον Νίκο Παπαδόπουλο να τον χρησιμοποιήσει σε διάφορες θέσεις στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.

Αναλυτικότερα, ο Μπακασέτας μπορεί να παίξει ως δεκάρι (μετρά 180 παιχνίδια καριέρας), ως δεύτερος επιθετικός (87 ματς), ως κεντρικός μέσος (57 ματς), ως αριστερός ακραίος επιθετικός (27 ματς), ως δεξιός ακραίος επιθετικός (48 ματς), ακόμα και ως κεντρικός επιθετικός (16 ματς). Δυνατό του στοιχείο είναι οι εκτελέσεις από μακρινή απόσταση καθώς έχει πετύχει ουκ ολίγα γκολ στην καριέρα του με σουτ εκτός περιοχής. Συνολικά πανηγύρισε 123 γκολ με όλες τις ομάδες που έχει αγωνιστεί, δίνοντας και 74 ασίστ.

Είναι και η ΑΕΛ

Μέσα σε όλα αυτά, ο ΑΠΟΕΛ ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για το ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής με την ΑΕΛ στο ΓΣΠ, την ερχόμενη Κυριακή. Ουσιαστικά, αυτό είναι και το πρώτο εντός έδρας ματς των γαλαζοκιτρίνων οι οποίοι στοχεύουν στην πρώτη τους νίκη μπροστά στον κόσμο τους. Ο Νίκος Παπαδόπουλος τόνισε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με την ΑΕΚ και την ήττα με 3-1 στην πρεμιέρα πως η ομάδα του έχει ανάγκη για άμεση βελτίωση. Οι προηγούμενες ημέρες ήταν πολύ έντονες από πλευράς προπονήσεων και τακτικής ανάλυσης, με τον προπονητή να περιμένει να δει έναν διαφορετικό ΑΠΟΕΛ απέναντι στην ομάδα της Λεμεσού.