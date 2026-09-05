ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανεβαίνει επίπεδο με Μπακασέτα ο ΑΠΟΕΛ και η πορεία του αποτελεί οδηγό

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Μπακασέτας είναι ένας ποδοσφαιριστήε-ηγέτης, που ξέρει από πρωταθλητισμό και πίεση.

Ο 33χρονος Ελλαδίτης Τάσος Μπακασέτας αποτελεί αμαμφίβολα την πιο ηχηρή μεταγραφή του ΑΠΟΕΛ για τη φετινή σεζόν.

Ο αθλητικός διευθυντής, Ζήσης Βρύζας, κατάφερε με μεθοδικές κινήσεις το τελευταίο διάστημα να αποσπάσει το «ναι» του Ελλαδίτη μεσοεπιθετικού, ο οποίος, αφού έλυσε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, ήρθε στην Κύπρο για μία νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Η απόκτησή του ανεβάζει επίπεδο τον ΑΠΟΕΛ, ενώ φέρνει τεράστιο ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών της ομάδας της Λευκωσίας. Οι γαλαζοκίτρινοι έκαναν τις δικές τους κινήσεις με τον Βρύζα και προφανώς τους άλλους Ελλαδίτες που βρίσκονται στον ΑΠΟΕΛ να παίζουν σημαντικό ρόλο στο να ολοκληρωθεί εν τέλει η σπουδαία αυτή κίνηση.

Η έλευση του πρώην άσου της ΑΕΚ Αθηνών και του Παναθηναϊκού μπαίνει στο ίδιο πλαίσιο με την πλειονότητα των μεταγραφών που κάνει φέτος ο ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή ποδοσφαιριστές που οι Βρύζας και Παπαδόπουλος γνωρίζουν από πρώτο χέρι από την παρουσία τους στα γήπεδα της Σούπερ Λιγκ.

Από εκεί και πέρα μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή-ηγέτη, που ξέρει από πρωταθλητισμό και πίεση. Έχει πανηγυρίσει δύο πρωταθλήματα (με Τραμπζονσπόρ και ΑΕΚ Αθηνών) και δύο κύπελλα (με Τραμπζονσπόρ και Παναθηναϊκό). Επίσης, η παρουσία του στο ρόστερ δίνει τη δυνατότητα στον Νίκο Παπαδόπουλο να τον χρησιμοποιήσει σε διάφορες θέσεις στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. 

Αναλυτικότερα, ο Μπακασέτας μπορεί να παίξει ως δεκάρι (μετρά 180 παιχνίδια καριέρας), ως δεύτερος επιθετικός (87 ματς), ως κεντρικός μέσος (57 ματς), ως αριστερός ακραίος επιθετικός (27 ματς), ως δεξιός ακραίος επιθετικός (48 ματς), ακόμα και ως κεντρικός επιθετικός (16 ματς). Δυνατό του στοιχείο είναι οι εκτελέσεις από μακρινή απόσταση καθώς έχει πετύχει ουκ ολίγα γκολ στην καριέρα του με σουτ εκτός περιοχής. Συνολικά πανηγύρισε 123 γκολ με όλες τις ομάδες που έχει αγωνιστεί, δίνοντας και 74 ασίστ.

Είναι και η ΑΕΛ

Μέσα σε όλα αυτά, ο ΑΠΟΕΛ ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για το ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής με την ΑΕΛ στο ΓΣΠ, την ερχόμενη Κυριακή. Ουσιαστικά, αυτό είναι και το πρώτο εντός έδρας ματς των γαλαζοκιτρίνων οι οποίοι στοχεύουν στην πρώτη τους νίκη μπροστά στον κόσμο τους. Ο Νίκος Παπαδόπουλος τόνισε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με την ΑΕΚ και την ήττα με 3-1 στην πρεμιέρα πως η ομάδα του έχει ανάγκη για άμεση βελτίωση. Οι προηγούμενες ημέρες ήταν πολύ έντονες από πλευράς προπονήσεων και τακτικής ανάλυσης, με τον προπονητή να περιμένει να δει έναν διαφορετικό ΑΠΟΕΛ απέναντι στην ομάδα της Λεμεσού.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξανά στην Αγγλία ο Βάρντι για την Μπέρνλι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τίποτα δεν άλλαξε, αλλά δεν πειράζει

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η FIFA, η... σιωπή του Τζιάνι Ινφαντίνο και οι εκλογές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υπερόπλο ο Όζμπολτ στα χέρια του Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στο βάθρο των πιο ακριβοπληρωμένων προπονητών στον κόσμο ο Λουίς Ενρίκε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξανά, λόγια του... αέρα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο διαιτητής της ΑΕΚ κόντρα στη ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της στ΄ αστέρια

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Το ταλέντο που ρέει άφθονο και η πρόοδος

Απόψεις

|

Category image

Έσπασε το φράγμα των 9000 και πλησιάζει στο ρεκόρ ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αποθέωση Τζολάκη: «Απόλυτος τοίχος» και «Μετέτρεψε την εστία της Χαλ σε ζώνη απαγόρευσης πτήσεων»

Premier League

|

Category image

Χρυσό έπος με ευοίωνο μέλλον

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ξανά στο γήπεδο την Τρίτη ο Νικόλας Παναγιώτου και η ομάδα του αλλά χωρίς θεατές

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Kόπηκε και αυτό

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ενόχληση και αντίδραση από την Ανόρθωση - Οι τρεις φάσεις και οι εξηγήσεις

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κατεβάζουν τα μούτρα τους στην κριτική…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη