Ώρα για την πρώτη νίκη στην πρώτη γνωριμία

Ο ΑΠΟΕΛ ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα την προετοιμασία του για το σημερινό παιχνίδι (6/9, 19:00) με την ΑΕΛ στο ΓΣΠ. Το ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής αποτελεί το πρώτο φετινό εντός παιχνίδι των γαλαζοκιτρίνων οι οποίοι στοχεύουν και στην πρώτη τους νίκη μπροστά στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ ο οποίος αναμένεται πως θα δώσει μαζικά το «παρών» του στις εξέδρες.

Μετά το παιχνίδι της πρεμιέρας και την ήττα στην «Αρένα» από την ΑΕΚ, ο Νίκος Παπαδόπουλος έκανε λόγο για άμεση βελτίωση της εικόνα της ομάδας του στα επόμενα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι πως η εμφάνιση των γαλαζοκιτρίνων στην Λάρνακα δεν ήταν η αναμενόμενη. Προφανώς υπάρχει εξήγηση γι αυτό. Ο ΑΠΟΕΛ είναι μία ομάδα που προχώρησε σε πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ της το καλοκαίρι που μας πέρασε με κύρια την αλλαγή στην τεχνική του ηγεσία.

Επίσης, ας μην αφήσουμε εκτός συζήτησης το γεγονός πως οι γαλαζοκίτρινοι έχουν ανάγκη τα επίσημα παιχνίδια για να βρει η ομάδα ρυθμό και να αποκτήσει ομοιογένεια. Το γεγονός ότι η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος έμελλε να δώσει στον ΑΠΟΕΛ τέσσερα συνεχόμενα ντέρμπι (ΑΕΚ, ΑΕΛ, Ανόρθωση, Απόλλων) δεν βοηθά. Από την άλλη, αυτό μπορεί να αποτελέσει μία καλή ευκαιρία για την ομάδα του Παπαδόπουλου να πάρει όλα αυτά που προσφέρει μία νίκη σ΄ένα μεγάλο ντέρμπι.

Η προετοιμασία τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα με τον Ελλαδίτη τεχνικό να έχει όλες τις διαθέσιμες επιλογές ενώπιων του για να καταρτήσει το καλύτερο πλάνο προκειμένου να πάρει το αποτέλεσμα. Το μοναδικό ερωτηματικό είναι ο Στέλιος Βρόντης ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο ματς με την ΑΕΚ και δεν αναμένεται να αγωνιστεί ούτε με την ΑΕΛ.