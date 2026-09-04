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Δήλωση Πετεβίνου για Μπακασέτα

ΓΗΠΕΔΟ

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Πρώτη επίσημη τοποθέτηση από τον ΑΠΟΕΛ για τον Τάσο Μπακασέτα

Ο Ελλαδίτης βρίσκεται στο στόχαστρο των γαλαζοκιτρίνων (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ την τελευταία εξέλιξη) με τον Νεκτάριο Πετεβίνο να προχωρά στην πρώτη επίσημη τοποθέτηση από πλευράς ΑΠΟΕΛ. 

Ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας παραχώρησε δηλώσεις στον Super Sport FM 104.0 σημειώνοντας:

«Δεν μιλώ για ποδοσφαιριστή με τον οποίο δεν έχουμε συμβόλαιο. Ανακοινώθηκαν δύο ποδοσφαιριστές και τις επόμενες ημέρες πιθανότατα θα ανακοινωθούν ακόμη δύο. Άρα, ότι πρέπει να συμβεί, θα συμβεί. Αν θεωρήσουμε δεδομένη τη μεταγραφή του Μπαράκ, τότε τα περιθώρια έχουν στενέψει. Υπάρχει και το ενδεχόμενο, αν προκύψει ανάγκη, να υπάρξει αφαίρεση ποδοσφαιριστή από τον Κατάλογο Α’ και να γίνει επιπρόσθετη μεταγραφή. Μας ενδιαφέρουν όλοι οι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Όλοι οι ποδοσφαιριστές ήρθαν με συμβόλαιο που δεν είχαν σχέση με το παρελθόν τους.»

 

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