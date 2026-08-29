Παπαδόπουλος: «Είμαστε στεναχωρημένοι, θέλαμε να αρχίσουμε θετικά το πρωτάθλημα» - Τι είπε για Ρόσα

Εμφανώς απογοητευμένος από την ήττα με 3-1 στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Νίκος Παπαδόπουλος, δήλωσε τα ακόλουθα στη συνέντευξη Τύπου:

«Μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι και με τον τρόπο που δεχθήκαμε τα γκολ δεν έχω πολλά να πω. Θεωρώ ότι η ομάδα σε γενικές γραμμές, ειδικά στο δεύτερο μέρος είχε την πρωτοβουλία, προσπάθησε να μπει στο παιχνίδι με ένα γκολ. Δεχθήκαμε δύο γκολ από στατικές φάσεις και θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει. Έγινε και λάθος που δεν πρέπει να γίνει στο τρίτο γκολ. Είμαστε στεναχωρημένοι, θέλαμε να αρχίσουμε θετικά το πρωτάθλημα. Είδα κάποια θετικά, προσπάθησε η ομάδα, είχε κατοχή και πρωτοβουλία, έβγαλε φάσεις αλλά πρέπει να αποφεύγουμε αυτά τα παιδαριώδη λάθη. Στο επίπεδο που είμαστε και με καλές ομάδες όπως η ΑΕΚ πρέπει να τα αποφεύγουμε».

Σε ερώτηση για το τι έλειψε από την ομάδα του, είπε: «Ειδικά στο β΄’ ημίχρονο μας έλειψε το γκολ, αυτό που θέλαμε νωρίτερα για να μπούμε στο παιχνίδι. Το θετικό είναι ότι δημιουργούμε. Κάναμε φάσεις αλλά δεν τις κάναμε γκολ. Είδα πολλά θετικά στο δεύτερο ημίχρονο αλλά με ένα τέτοιο σκορ δεν μπορείς να πεις πολλά. Είναι μόνο η αρχή και αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο θα μπορούμε να είμαστε ουσιαστικοί».

Σε ερώτηση γιατί δεν αγωνίστηκε ο Ρόσα, απάντησε: «Θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες αν θα είναι μαζί μας. Θέλουμε να είναι μαζί μας αλλά όσοι θέλουν θα είναι εδώ».