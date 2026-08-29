ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παπαδόπουλος: «Είμαστε στεναχωρημένοι, θέλαμε να αρχίσουμε θετικά το πρωτάθλημα» - Τι είπε για Ρόσα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παπαδόπουλος: «Είμαστε στεναχωρημένοι, θέλαμε να αρχίσουμε θετικά το πρωτάθλημα» - Τι είπε για Ρόσα

Τα όσα δήλωσε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ μετά την ήττα από την ΑΕΚ>

Εμφανώς απογοητευμένος από την ήττα με 3-1 στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Νίκος Παπαδόπουλος, δήλωσε τα ακόλουθα στη συνέντευξη Τύπου:

«Μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι και με τον τρόπο που δεχθήκαμε τα γκολ  δεν έχω πολλά να πω. Θεωρώ ότι η ομάδα σε γενικές γραμμές, ειδικά στο δεύτερο μέρος είχε την πρωτοβουλία, προσπάθησε να μπει στο παιχνίδι με ένα γκολ. Δεχθήκαμε δύο γκολ από στατικές φάσεις και θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει. Έγινε και λάθος που δεν πρέπει να γίνει στο τρίτο γκολ. Είμαστε στεναχωρημένοι, θέλαμε να αρχίσουμε θετικά το πρωτάθλημα. Είδα κάποια θετικά, προσπάθησε η ομάδα, είχε κατοχή και πρωτοβουλία, έβγαλε φάσεις αλλά πρέπει να αποφεύγουμε αυτά τα παιδαριώδη λάθη. Στο επίπεδο που είμαστε και με καλές ομάδες όπως η ΑΕΚ πρέπει να τα αποφεύγουμε».

Σε ερώτηση για το τι έλειψε από την ομάδα του, είπε: «Ειδικά στο β΄’ ημίχρονο μας έλειψε το γκολ, αυτό που θέλαμε νωρίτερα για να μπούμε στο παιχνίδι. Το θετικό είναι ότι δημιουργούμε. Κάναμε φάσεις αλλά δεν τις κάναμε γκολ. Είδα πολλά θετικά στο δεύτερο ημίχρονο αλλά με ένα τέτοιο σκορ δεν μπορείς να πεις πολλά. Είναι μόνο η αρχή και αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο θα μπορούμε να είμαστε ουσιαστικοί».

Σε ερώτηση γιατί δεν αγωνίστηκε ο Ρόσα, απάντησε: «Θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες αν θα είναι μαζί μας. Θέλουμε να είναι μαζί μας αλλά όσοι θέλουν θα είναι εδώ».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εκκωφαντική απάντηση

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Φέντερερ στο Hall of Fame του τένις-Δάκρυσε ο μεγάλος Ελβετός

Τένις

|

Category image

Η Παρί ΣΖ περιορίζει την χρήση κινητών τηλεφώνων από τα παιδιά της Ακαδημίας της

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Το βλέμματα σε «Αλφαμέγα» και «Στέλιος Κυριακίδης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Stoiximan Super League: Εκτός έδρας δοκιμασίες για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, στη Λεωφόρο η ΑΕΚ – Ξεχωρίζει το Άρης-ΟΦΗ

Super League

|

Category image

Τι κάνει ο Μέσι! Έβαλε 4 γκολ στο 7-1 της Ίντερ Μαϊάμι

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Αγωνία στη Ντόρτμουντ για Κωνσταντέλια: «Φοβόμαστε για το χειρότερο»

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

20οι Μεσογειακοί Αγώνες «Taranto 26»: Πρεμιέρα στον Στίβο και την Ενόργανη Γυμναστική

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Πλούσιο το μενού σήμερα Κυριακή (30/8)

TV

|

Category image

Man of the Match στο ντεμπούτο του στην Bundesliga ο Καρέτσας!

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Η Σίτι πάει να πάρει Χάκπο από τη Λίβερπουλ στο φινάλε των μεταγραφών!

Premier League

|

Category image

Ράτζκοφ: «Η 5η και η 6η θέση δεν είναι στις φιλοδοξίες αυτής της ομάδας»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Γενέθλια με εντός έδρας ταπείνωση για τη Φιορεντίνα

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

«Σφαλιάρα» στην Τότεναμ και από τη Νιούκασλ!

Premier League

|

Category image

Εκτός αποστολής της Σεβίλλης ο Βάργκας που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη