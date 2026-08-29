Η ΑΕΚ υπέταξε τον ΑΠΟΕΛ με 3-1 και έδειξε... άγριες διαθέσεις!

Με εκπληκτικό τρόπο μπήκε στο νέο πρωτάθλημα η ΑΕΚ, που επικράτησε με 3-1 του ΑΠΟΕΛ στην «Αρένα», στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της «Cyprus League by Stoiximan» και έδειξε με το καλημέρα τις… άγριες της διαθέσεις.

Οι κιτρινοπράσινοι έφτασαν σε αυτή τη μεγάλη νίκη χάρη στο γκολ του Ρέπας (27’), το αυτογκόλ του Σταφυλίδη (38’) και το τέρμα του Τσακόν (80’), ενώ ο ΑΠΟΕΛ, που ήταν αρκετά καλός στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά πληγώθηκε από τις αμυντικές του αδυναμίες, μείωσε με το εντυπωσιακό γκολ του Αβρααμίδη στο 90’.

Πρώτο μέρος

Ενώ ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ προσπαθούσαν να επιβάλουν τον δικό τους ρυθμό στον αγώνα δίχως καμία ομάδα να τα καταφέρνει, το γκολ του Ρέπας στο 27ο λεπτό με κεφαλιά άλλαξε την εικόνα της αναμέτρησης.

Με τους γηπεδούχους να παίρνουν κεφάλι στο σκορ, το παιχνίδι «άνοιξε» και άρχισαν να δημιουργούνται καλές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες.

Οι γαλαζοκίτρινοι απείλησαν με τον Σταφυλίδη στο 31’, η ΑΕΚ απάντησε με τον Αμίν δύο λεπτά αργότερα, με την ομάδα του Σεγιές να βρίσκει για δεύτερη φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα με αυτογκόλ του Σταφυλίδη στο 38’ μετά από προσπάθεια του Μιλίτσεβιτς. Ο ΑΠΟΕΛ προσπάθησε εκ νέου να αντιδράσει στο 45’ με τον Μαρκίνιος, αλλά το σουτ που επιχείρησε βρήκε τον Παρασκευά σε ετοιμότητα.

Δεύτερο μέρος

Με διάθεση να επιτεθεί μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο ΑΠΟΕΛ, ασκώντας πίεση στην αντίπαλη άμυνα και χάνοντας πολύ καλές ευκαιρίες, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στο 58’, όταν η κεφαλιά του Γεωργίου τράνταξε το δοκάρι του Παρασκευά. Οι γαλαζοκίτρινοι συνέχισαν να είναι καλύτεροι, ωστόσο, η ΑΕΚ ήταν επικίνδυνη στις κόντρα επιθέσεις. Κάτι που αποδείχθηκε περίτρανα στο 80’ όταν ο Τσακόν σκόραρε και έβαλε τέλος στα όποια όνειρα του ΑΠΟΕΛ, που ωστόσο μείωσε στο 90’ στο τελικό 3-1 με το εντυπωσιακό γκολ του Αβρααμίδη.

Η εξέλιξη του αγώνα:

Τέλος της αναμέτρησης.

90' ΓΚΟΛ 3-1! Εξαιρετικό σουτ εκτός περιοχής από τον Αβρααμίδη, που μειώνει.

86' Σουτ του Μαϊόλι η μπάλα έξω.

80' 3-0 η ΑΕΚ! Στην επιστροφή του ο Τσακόν, με όμορφο σουτ από το ύψος της περιοχής, στέλνει την μπάλα στη γωνιά της εστίας του Μπέλετς.

74' Σουτ του Μαρκίνιος μέσα από την περιοχή, η μπάλα έξω.

67' Πολύ καλή προσπάθεια από τον Ιβάνοβιτς, αλλά δεν είναι ιδανικό το τελείωμά του.

58' Μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ. Μετά από σέντρα του Σταφυλίδη, ο Γεωργίου κερδίζει την κεφαλιά, με την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι.

47' Επικίνδυνη σέντρα από τον Σάστρε, χωρίς αποτέλεσμα.

-Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.

-Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

45' Σουτ από τον Μαρκίνιος, ο Παρασκευάς μπλοκάρει την μπάλα.

38' ΓΚΟΛ, 2-0 η ΑΕΚ! Μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Μιλίτσεβιτς κάνει την κεφαλιά, η μπάλα βρίσκει στον Σταφυλίδη και καταλήγει στα δίχτυα.

33' Καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ, με τον Αμίν να ελίσσεται από αριστέρα, αλλά η ευκαιρία να κάνει φτερά.

31' Εντυπωσιακή προσπάθεια και πλάγιο σουτ από τον Σταφυλίδη, με τον Παρασκευά να απογειώνεται και να διώχνει σε κόρνερ. Άγγιξε την ισοφάριση ο ΑΠΟΕΛ.

27' ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 1-0: Εξαιρετική σέντρα από τον Πηλέα, ο Ρέπας πιάνει την κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή, η μπάλα κτυπάει στον Λαΐφη και καταλήγει στα δίχτυα.

25' Καμία ομάδα δεν καταφέρνει να επιβάλει τον ρυθμό της έναντι της άλλης μέχρι τώρα.

-Ορεξάτες οι δύο ομάδες, αλλά χωρίς τη μεγάλη φάση.

2' Επικίνδυνο σουτ από τον Ρέπας εντός περιοχής, απομακρύνεται η μπάλα.

Άρχισε το παιχνίδι:

AEK: Παρασκευάς, ΜΙλίτσεβιτς, Εκπολό (61' Μιραμόν), Πηλέας (72' Ιωάννου), Σαμπορίτ, Λέδες, Πάνκοφ,, Αμίν (64' Τσακόν), Ρέπας (72' Μράμπτι), Λαγιούνι (61' Ιβάνοβιτς) Μπάγιτς,

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Σάστρε, Ντέγκενεκ (86' Αγγελόπουλος), Λαΐφης, Σταφυλίδης, Πέρες (46' Στ. Γεωργίου), Ντάλσιο, Τζούρισιτς (69' Αβρααμίδης), Μαρκίνιος, Λημνιός (69΄ Μαϊόλι), Πεδρόσο.

ΣΚΟΡΕΡ: 27' Ρέπας, 38' (αυτ.) Σταφυλίδης, 80' Τσακόν/90' Αβρααμίδης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 48' Πάνκοφ, 50' Εκπολό/18' Σάστρε, 37' Σταφυλίδης, 75', 90+3' Ντάλσιο, 90+4' Ιβάνοβιτς

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 90''+3' Ντάλσιο

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία