Ο Χάρης Φωτίου ανοίγει τα χαρτιά του

Ο πρόεδρος των γαλαζοκιτρίνων θα παραχωρήσει δημοσιογραφική διάσκεψη τη Δευτέρα (24/08, 15:00) στον Αρχάγγελο.

H ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

«Η ανακοίνωση για τη δημοσιογραφική διάσκεψη του προέδρου της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, Χάρη Φωτίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, στις 15:00, στην αίθουσα διασκέψεων του προπονητικού κέντρου «Αρχάγγελος».

Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης, ο Πρόεδρος της Εταιρείας ΑΠΟΕΛ θα προχωρήσει σε αναλυτική ενημέρωση για μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα και την πορεία του ΑΠΟΕΛ.

Συγκεκριμένα:

Νέα οργανωτική δομή

Παρουσίαση του σκεπτικού πίσω από τη νέα οργάνωση και το νέο οργανόγραμμα του ποδοσφαιρικού τμήματος, καθώς και των στόχων που εξυπηρετεί.

Αγωνιστικός σχεδιασμός

Ανάλυση της φιλοσοφίας και των βασικών αρχών που διέπουν τον αγωνιστικό σχεδιασμό της νέας περιόδου, των αποφάσεων που λήφθηκαν και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται σήμερα το ρόστερ.

• Οικονομικά πεπραγμένα:

Παρουσίαση και ανάλυση των οικονομικών δεδομένων και πεπραγμένων του τελευταίου εξαμήνου

• Επενδυτική πρόταση:

Ενημέρωση για την πορεία και το παρόν στάδιο της διαδικασίας που αφορά την επενδυτική πρόταση.

Η δημοσιογραφική διάσκεψη θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη ενημέρωση προς τα ΜΜΕ και τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ για την υφιστάμενη κατάσταση, τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί και τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων και εξελίξεων».