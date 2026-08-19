«Χώρισαν» Μονακό και Πογκμπά

Η διοίκηση της Μονακό και ο 33χρονος Πολ Πογκμπά, νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018, ανακοίνωσαν σήμερα (19/8) την λύση της συνεργασίας τους, «συμμεριζόμενοι την παρατήρηση ότι οι αρχικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί μόνο εν μέρει», όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Ο Πογκμπά πήγε στην Μονακό το 2025, αφού έμεινε ελεύθερος από την Γιουβέντους τον Δεκέμβριο του 2024, αλλά δεν κατάφερε να ανακτήσει την απαραίτητη φυσική κατάσταση για αγώνες υψηλού επιπέδου. Την περασμένη σεζόν ο Γάλλος άσος, συμμετείχε μόνο σε έξι αγώνες της Ligue 1, ξεκινώντας βασικός μόνο μία φορά εναντίον της Μετς, για συνολικά μόνο 115 λεπτά.

«Συμμεριζόμενοι την παρατήρηση ότι οι αρχικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί εν μέρει, η Μονακό και ο Πολ Πογκμπά επέλεξαν, ενόψει του πρώτου επίσημου αγώνα αυτής της νέας σεζόν, να τερματίσουν το συμβόλαιο που τους δέσμευε μέχρι τον Ιούνιο του 2027», εξήγησαν οι Μονεγάσκοι.

Παράλληλα, ο Πογκμπά είναι τραυματίας, καθώς υποφέρει από θλάση στον αριστερό μηρό του, ενώ έμεινε εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω τραυματισμού στο δεξί γόνατο κατά την διάρκεια της προετοιμασίας.

Η Μονακό, ωστόσο, ήθελε να επαινέσει την «αξιοσημείωτη στάση, την αποφασιστικότητα και την ακλόνητη αφοσίωση» του Πογκμπά, σημειώνοντας ότι «επέστρεψε σε αγώνες υψηλού επιπέδου μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας, ενώ παράλληλα μοιράστηκε την εμπειρία και την εξειδίκευσή του με την πρώτη ομάδα».

Από την πλερά του, ο Πογκμπά ευχαρίστησε «τον πρόεδρο, τη διοίκηση, τους συμπαίκτες, όλο το προσωπικό και όλους τους οπαδούς που πίστεψαν σε αυτόν», ενώ παραδέχθηκε ότι δεν «έπαιξε τόσους αγώνες, όσους θα ήθελε».

ΑΠΕ - ΜΠΕ