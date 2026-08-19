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Τινάζει την μπάνκα στον αέρα η Τότεναμ για τον Σαβίνιο

ΓΗΠΕΔΟ

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Τινάζει την μπάνκα στον αέρα η Τότεναμ για τον Σαβίνιο

Η Τότεναμ βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση του Σαβίνιο, με το ποσό συμφωνίας να μπορεί να φτάσει τα 100 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Η Τότεναμ εξετάζει δυναμικά την περίπτωση του Βραζιλιάνου εξτρέμ της Μάντσεστερ Σίτι, Σαβίνιο, με τις δύο πλευρές να έχουν ανοίξει κύκλο επαφών για ένα deal που, εφόσον ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού.

Ο 22χρονος δεν πραγματοποίησε και την καλύτερη δυνατή σεζόν με τους «Πολίτες», καταγράφοντας 36 συμμετοχές και μόλις τέσσερα τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις.

Παρά την επίδοση αυτή, ο Βραζιλιάνος εξακολουθεί να θεωρείται ποδοσφαιριστής με σημαντική προοπτική, χάρη στην ταχύτητα και την τεχνική του κατάρτιση, με τα «Σπιρούνια» να είναι διατεθειμένα να τινάξουν την μπάνκα στον αέρα για την απόκτησή του, δαπανώντας ακόμη και 100 εκατ. ευρώ.

sdna.gr 

 

 

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